«Доктор Веб» исследовал новый эксплойт для Microsoft Office

Компания «Доктор Веб» предупредила об обнаружении новой уязвимости в офисном пакете Microsoft Office. Она позволяет злоумышленникам загружать на атакуемый компьютер исполняемые файлы, сообщили CNews в «Доктор Веб».

Уязвимость выявлена в приложении Microsoft Word. Злоумышленники разработали для нее действующий эксплойт, получивший в вирусной базе Dr.Web обозначение Exploit.Ole2link.1. Он использует технологию XML, в то время как раньше вирусописатели для эксплуатации уязвимостей в Microsoft Office применяли OLE-объекты, рассказали в компании.

Эксплойт реализован в виде документа Microsoft Word, имеющего расширение .docx. При попытке открытия этого документа происходит загрузка другого файла с именем doc.doc, который содержит встроенный HTA-сценарий, детектируемый Dr.Web под именем PowerShell.DownLoader.72. Этот HTA-сценарий, написанный с использованием синтаксиса Windows Script, вызывает командный интерпретатор PowerShell. В нем обрабатывается другой вредоносный скрипт, скачивающий на атакуемый компьютер исполняемый файл.

В настоящий момент при помощи этого механизма злоумышленники устанавливают на компьютеры жертв троян-загрузчик Trojan.DownLoader24.49614, который способен скачивать и запускать на инфицированной машине другое опасное ПО.

По утверждению «Доктор Веб», «Антивирус Dr.Web» детектирует и удаляет файлы, содержащие эксплойт Exploit.Ole2link.1.