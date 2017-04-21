Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ

Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгоритмов ГОСТ на основе криптографических библиотек «Инфотекс ViPNet». Об этом CNews сообщили в «АйТи».

Как известно, сегодняшние требования информационной безопасности при работе на мобильных устройствах направлены на защиту деловой информации не только на корпоративных устройствах, но и личных смартфонах и планшетах, применяемых сотрудниками компаний и организаций в соответствии с принятыми политиками BYOD. Это означает, что деятельность по защите информации фокусируются на приложениях и доставляемых и сохраняемых в них данных, отметили в компании.

Специальные мобильные клиенты WorksPad R для iOS и Android включают встроенные криптографические библиотеки — криптопровайдеры «Инфотекс ViPNet PKCS#11» для iOS и «Инфотекс ViPNet JCrypto» для Android, реализующие криптографические алгоритмы по стандарту ГОСТ.

Вместе с защитой каналов связи мобильных клиентов WorksPad с использованием алгоритмов ГОСТ на основе линейки продуктов ViPNet VPN компании «Инфотекс» WorksPad R обеспечивает безопасную мобильную работу для служащих и сотрудников российских организаций и компаний.

Использование криптографических средств ViPNet позволяет обеспечить полноценную защиту значимой информации, получаемой на мобильные устройства в приложения WorksPad R: документов, получаемых мобильными пользователями из подключенных корпоративных файловых ресурсов и в виде вложений в письма; содержания сообщений и календарных событий.

Все операции производятся в памяти без кэширования данных на диске. Генерация ключа шифрования осуществляется с использованием биометрического датчика случайных чисел ViPNet, шифрование данных на мобильном устройстве — в соответствии с алгоритмом симметричного шифрования ГОСТ 28147-89.

Также вместе со встроенными средствами шифрования данных WorksPad R поддерживает весь спектр интегрированных политик изолирования деловой информации в рамках одного мобильного приложения, впервые представленных в новом поколении корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 3.5.

Протестированная производителями совместная работа со средствами защиты каналов связи «Инфотекс ViPNet» и интеграция с системой защиты от утечек данных InfoWatch Traffic Monitor делают WorksPad R элементом российского стека интегрированных решений для безопасной корпоративной мобильности.

«Широкое распространение корпоративной мобильности, в том числе в модели BYOD, ставит новые вызовы к сложившимся подходам обеспечения информационной безопасности корпоративных информационных систем предприятий. Благодаря встроенному отечественному криптографическому функционалу решение WorksPad R закрывает серьезные проблемы в безопасности использования корпоративной информации и позволяет обеспечить уровень защиты при работе на мобильных устройствах сравнимый с тем, что доступен на корпоративных ПК», — заявил Тагир Яппаров, председатель Совета директоров ГК «АйТи».

«Мобильное рабочее место WorksPad R, защищенное продуктами компании “Инфотекс” с использованием алгоритмов ГОСТ, позволит бизнесу и государственным структурам получить надежный российский инструмент для безопасного использования мобильных устройств», — считает Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс».

«Специальная редакция мобильных клиентов WorksPad R, созданная совместно с “Инфотекс” и “АйТи”, обеспечивает высокий уровень безопасности работы с деловой информацией на мобильных устройствах, создающий условия для легитимного использования личных устройств в корпоративной среде», — добавил Сергей Орлик, генеральный директор «МобилитиЛаб».