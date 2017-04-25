«С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость

Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клиент» и токена Esmart Token ГОСТ. Тестирование подтвердило, что электронный идентификатор Esmart Token ГОСТ, выпускаемый российской группой компаний ISBC, корректно работает в качестве отчуждаемого ключевого носителя с VPN-продуктами «С-Терра Клиент» версий 4.1 и 4.2, сообщили CNews в «С-Терра СиЭсПи».

Esmart Token ГОСТ является персональным средством формирования электронной подписи (ЭП) с неизвлекаемым закрытым ключом, выполненным в виде металлического USB-токена. Esmart Token ГОСТ построен на базе отечественной микросхемы MIK 51, сертифицирован ФСБ России и обеспечивает высокую степень информационной безопасности, рассказали в компании. «С-Терра Клиент», в свою очередь, представляет собой программный VPN-продукт, использующий протоколы IPsec и криптоалгоритмы ГОСТ и предназначенный для защиты и пакетной фильтрации трафика пользовательских устройств, работающих на ОС Windows. Продукт сертифицирован ФСБ России и ФСТЭК России и позволяет выполнить требования российского законодательства в области информационной безопасности.

«Использование в качестве ключевого носителя токена российской компании ISBC, произведенного на базе микросхемы, также созданной в России, позволяет соответствовать современным тенденциям импортозамещения, — отметил Александр Веселов, руководитель отдела технического консалтинга «С-Терра СиЭсПи». — Спектр отечественных токенов, совместимых с “С-Терра Клиент”, стал шире, и теперь у наших пользователей появилась возможность более гибкого выбора средств усиленной аутентификации».

Полученные результаты тестирования позволяют включить Esmart Token ГОСТ в перечень токенов, рекомендованных к использованию в качестве средства дополнительной аутентификации при работе с «С-Терра Клиент» версий 4.1 и 4.2.

«Для нас очень важна совместимость электронных идентификаторов Esmart с продуктами компаний, поставляющих решения для защиты информации. Доказанная совместимость с “С-Терра Клиент” позволяет с уверенностью сказать, что наши компании не стоят на месте и продолжают развиваться, предоставляя пользователям передовые решения», — прокомментировал окончание испытаний Георгий Водяшко, старший менеджер департамента информационной безопасности ГК ISBC.

Продукты «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ имеют сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России и могут применяться для защиты сетей связи, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности в соответствии с российским законодательством, в том числе в информационных системах государственных организаций, банков, промышленных предприятий, указали в «С-Терра СиЭсПи».