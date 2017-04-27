Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России

Компания Gemalto совместно с компанией TESSIS предлагает российским заказчикам инновационные решения в области аутентификации. Объединённые решения Gemalto создадут новые возможности в области кибербезопасности для российских заказчиков. Развитие продуктов в области контактных и бесконтактных аутентификаторов будет поддерживаться для заказчиков оригинальной локальной системой управления SafeNet Authentication Client, обеспечивая новый уровень сервиса на всех операционных системах Windows, Linux, Mac OS.

«Технологическое лидерство Gemalto в области аутентификации в сочетании с развитием партнерских отношений позволяют представить на российском рынке новинки, которые пока остаются для клиентов экзотикой. Но через несколько лет они станут таким же стандартом, каким стал для наших пользователей электронный ключ eToken», — заявил генеральный директор TESSIS Сергей Груданов.

Благодаря объединению технологий Gemalto и SafeNet линейка контактных аутентификаторов стала эволюционным развитием линейки eToken, а также смарт-карт линейки eToken и IDPrime, которые теперь представлены в виде USB-ключа Gemalto SafeNet eToken 5110 и смарт-карты IDPrime 830. Слияние линеек потребовало выполнить адаптацию решений для администрирования ключей, что компания успешно сделала.

Как новый продукт, так и вся линейка USB-ключей и смарт-карт, теперь поддерживается в локальной системе управлением ключей SafeNet Authentication Client (данное программное обеспечение включает в себя не только набор драйверов, но и функционал, позволяющий выполнить базовое администрирование устройств), а также решением для поддержки жизненного цикла управления ключами — SafeNet Authentication Manager. Компания поддерживает работу на всех операционных системах Windows, Linux, Mac OS, обеспечивая моментальный международный сервис в рамках обслуживания.

Кроме того, все изменения в продуктовой линейке будут поддержаны инновационной платформой SafeNet Authentication Service (SAS), являющейся одним из наиболее передовых технологических решений двухфакторной аутентификации. Решение позволяет клиентам применять механизмы одноразовых паролей как с использованием локальной инсталляции, так и в качестве сервиса двухфакторной аутентификации из облака.

В рамках расширения предложения российским клиентам TESSIS собирается сосредоточиться на продвижении в России технологии Bluetooth Low Energy, благодаря которой аутентификация, цифровая подпись и шифрование с использованием USB-токенов и смарт-карт теперь будут доступны на мобильных платформах.

Gemalto — мировой лидер в области цифровой безопасности. Компания предоставляет простые в использовании технологии и услуги для бизнеса и государственных проектов, идентификации и аутентификации, для защиты данных таким образом, что они остаются в безопасности как в личных устройствах, так и между связанными с ними объектами или в облаке.

TESSIS — российский дистрибутор ведущих мировых производителей программных и аппаратных решений в области высоких технологий и информационной безопасности. Компания является официальным дистрибутором компаний Gemalto, имеет статус Reseller у компании Blackberry и предлагает решения, обеспечивающие комплексную защиту и использующие технологии шифрования для защиты систем коммуникаций, программных разработок и контроля цифровой идентификации, а также решения для корпоративных и частных виртуальных сред.