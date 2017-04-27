«Лаборатория Касперского» обновила индекс информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» объявила о зафиксированном уменьшении доли российских пользователей, подвергающихся киберугрозам и пренебрегающих компьютерной защитой. Об этом свидетельствует обновленный индекс информационной безопасности Kaspersky Cybersecurity Index, который компания подсчитала по итогам второй половины 2016 года.

Первый Kaspersky Cybersecurity Index был опубликован в сентябре прошлого года – в нем содержались данные за первую половину 2016 г. Вторая волна опроса пользователей, на основе ответов которых и рассчитывается индекс, позволила «Лаборатории Касперского» не просто обновить показатели, но также проследить изменения в поведении пользователей.

В основу индекса легли три индикатора, отражающие отношение респондентов к киберугрозам: необеспокоенные (Unconcerned) – доля пользователей, которые не верят, что они могут стать жертвами киберпреступников, незащищенные (Unprotected) – число пользователей, которые не установили защиту на свои компьютеры, планшеты и смартфоны, и пострадавшие (Affected) – процент пользователей, которые стали жертвами киберпреступников.

Таким образом, индекс кибербезопасности в России за вторую половину 2016 года выглядит так: 83%–37%–33% (Unconcerned–Unprotected–Affected). Другими словами, подавляющее большинство российских пользователей (83%) не верят, что киберугрозы могут как-либо затронуть их жизнь. К слову, этот показатель не изменился с первой половины 2016 года. Более трети пользователей (37%) до сих пор пренебрегают защитными программами; при составлении первого индекса таких было чуть больше – 39%. Наконец, 33% опрошенных россиян признались, что сталкивались с киберугрозами. Этот показатель изменился наиболее заметно по сравнению с первой половиной 2016 года – тогда жертвами киберпреступников были 42% российских пользователей.

Для сравнения, глобальный индекс кибербезопасности выглядит так: 74%–39%–29%. То есть необеспокоенных киберугрозами и пострадавших от них в среднем по миру меньше, чем в России.

Помимо собственно индекса информационной безопасности, на сайте http://index.kaspersky.com можно также найти другие данные, отражающие особенности поведения пользователей в разных странах мира. К примеру, статистика говорит о том, что российские пользователи стали заметно больше общаться с помощью мессенджеров (86% против 69% в первой волне), управлять своими финансами через системы онлайн-банкинга (80% против 56%) и хранить свои личные данные в облаке (51% против 24%).

«Индекс кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Index за второе полугодие 2016 года свидетельствует о положительной динамике, и мы надеемся, что она только будет набирать обороты. Мы делаем все возможное для того, чтобы донести до людей информацию о реальной опасности киберугроз и дать им возможности и инструменты для защиты себя и своих близких. Мы хотим, чтобы каждый пользователь был в безопасности и жил в мире, где люди не теряют свои личные данные, свою цифровую личность и свои деньги из-за действий киберзлоумышленников», – отметил Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

В основе Kaspersky Cybersecurity Index лежат данные, полученные от тысяч пользователей по всему миру в рамках масштабных исследований, проводимых «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International. Последняя волна опроса охватила 17377 пользователей в 28 странах мира, включая Россию.