«Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB

«Айдеко» представила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB, который соответствует всем критериям современного UTM-решения: максимум функций, обеспечивающих защиту от сетевых угроз, простые настройки, удобный продуманный интерфейс.

Шлюз безопасности Ideco SMB – современный продукт, обеспечивающий многовекторную защиту от сетевых угроз и при этом бесплатный для малого бизнеса. Решение создано на базе новейшей версии нашего флагманского продукта Ideco ICS 7.0 и включает в себя всю его мощь: систему предотвращения вторжений, контент-фильтр, межсетевой экран веб-приложений, новый веб-интерфейс и многое другое.

Ideco SMB обеспечивает максимальную защиту от сетевых угроз, является полностью российским решением, входящим в реестр российского ПО (с русскоязычным интерфейсом и документацией на русском языке). Решение предлагает бесплатное подключение до 40 пользователей сети, простые настройки, не требующие специфических знаний, и максимальная безопасность архитектуры, удобный продуманный интерфейс, ежемесячные обновления. Гибкая архитектура позволяет использовать только необходимые модули.

Ideco ICS используется в сетях до 10 тысяч пользователей, защищая их от веб-угроз. С выходом редакции SMB появилась возможность использовать его с максимальной выгодой для небольших компаний.

В Ideco SMB реализован модульный принцип: основные модули предоставляются бесплатно, дополнительные – подключаются за отдельную стоимость.