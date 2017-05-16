«Реак Софт» представила сервер аутентификации Blitz Identity Provider версии 2.9.0

«Реак Софт» выпустила новую версию сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.9.0.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider обеспечивает единый вход (Single Sign-On – SSO) пользователей в приложения, двухфакторную аутентификацию, интеграцию с социальными сетями и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Обновление Blitz Identity Provider добавило возможность настройки сервисов самостоятельной регистрации пользователей и ведения профиля учетной записи. Это нововведение ощутимо ускоряет разработку прикладных приложений. Теперь Blitz Identity Provider может взять на себя не только задачи аутентификации пользователей и контроля их входа в приложения, но и задачи по регистрации пользователей, восстановлению забытых паролей, ведению пользователями настроек аккаунтов.

Другое существенное нововведение версии 2.9.0 – оптимизация производительности. Пиковая производительность сервера аутентификации Blitz Identity Provider в конфигурации из двух виртуальных серверов увеличилась до 2500 запросов в секунду при среднем времени отклика менее 200 миллисекунд.

Blitz Identity Provider поддерживает подключение приложений (веб-приложения, мобильные приложения и классические десктопные приложения) с использование стандартов SAML, OpenID Connect, OAuth 2.0, а также с использованием технологии реверсивного прокси-сервера (только для подключения веб-приложений); обеспечивает двухфакторную аутентификацию с использованием аппаратных и программных брелоков, поддерживающих любой из стандартов HOTP, TOTP, U2F, а также с использованием SMS-кодов и push-аутентификации; поддерживает строгую аутентификацию с использование популярных в РФ средств электронной подписи и криптопровайдеров на ПК под управлением ОС Windows, Linux, macOS во всех популярных веб-браузерах.

Blitz Identity Provider прединтегрирован и позволяет настроить вход с использование социальных сетей, аккаунта пользователя в ЕСИА или федеративного аккаунта в системе аутентификации компании-партнера, а также позволяет использовать существующие хранилища учетных записей на основе MS Active Directory или иного LDAP-совместимого каталога. Возможно подключение к произвольному хранилищу учетных записей (требуется разработка коннектора).

Blitz Identity Provider обеспечивает возможность сквозной идентификации по результатам входа в ОС и аутентификации в Kerberos-домене, позволяет гибко настроить политики доступа в приложения. Протоколирует все события доступа в приложения и события, связанные с изменением настроек учетной записи и предоставляет широкие возможности по настройке внешнего вида пользовательского интерфейса страниц входа, а также сервисов регистрации пользователей, ведения личного кабинета и восстановления утраченного доступа.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider зарегистрирован под номером №842 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.