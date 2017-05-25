Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset

Торговый дом «Холдинг-Центр» продолжает сотрудничество с компанией Eset. Информационную сеть компании защищает бизнес-решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Поставку выполнила компания «Софткей», сообщили CNews в Eset.

Торговый дом «Холдинг-Центр» имеет более чем 20-летний опыт торговой деятельности. В состав компании входит сеть магазинов одежды и универмагов ХЦ, мономагазины Pret-A-Porter, супермаркеты в Москве и крупных российских городах. Компания также управляет несколькими торговыми комплексами в Москве.

«Выбирая антивирусный продукт для защиты сети, мы уделяли внимание нескольким принципиально важным для компании аспектам, — рассказал Владимир Демиденко, руководитель ИТ-отдела торгового дома «Холдинг-Центр». — Eset NOD32 полностью отвечает всем нашим требованиям. Его надежность проверена на практике. Системные администраторы высоко оценили удобство веб-консоли Eset Remote Administrator. На уровне рядовых пользователей продукт абсолютно незаметен — он защищает рабочую станцию и не отвлекает от повседневной работы».