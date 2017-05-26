DATAPK получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Уральский Центр Систем Безопасности» (УЦСБ) объявила о завершении сертификационных испытаний программного комплекса оперативного мониторинга состояния информационной безопасности и контроля состояния защищенности производственно-технологических комплексов DATAPK. В результате проведенной работы ПК DATAPK получил сертификат соответствия №3731 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), сообщили CNews в УЦСБ.

Сертификат соответствия №3731 подтверждает, что DATAPK является программным средством контроля (анализа) защищенности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также соответствует требованиям технических условий при выполнении указаний по эксплуатации.

Сертификат, выданный ФСТЭК России, действителен в течение трех лет. На сегодняшний день ПК DATAPK является первой сертифицированной системой мониторинга состояния ИБ для АСУ ТП.

В настоящее время ПК DATAPK проходит апробацию у ряда заказчиков УЦСБ из ТЭК, металлургии и других отраслей. В отдельных проектах до конца лета ожидается внедрение уже и в опытную эксплуатацию. Кроме того, DATAPK используется в качестве элемента лабораторного стенда, на котором проходит обучение студентов ЮФУ.

«Вопросы обеспечения информационной безопасности АСУ ТП имеют крайне важное значение, поскольку существующие сегодня угрозы информационной безопасности могут привести к катастрофическим последствиям для экономики российских предприятий, для жизни и здоровья людей, — подчеркнул Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ. — Даже недавний пример эпидемии, вызванной достаточно простой вредоносной программой (WannaCry), показывает, насколько современные системы уязвимы и насколько мы зависим от информационных технологий и сетей, на базе которых, в том числе, строятся современные АСУ ТП. Успешное завершение сертификационных испытаний комплекса DATAPK — решения, предназначенного для выявления предпосылок реализации угроз ИБ — говорит о готовности данной системы защищать важнейшие ресурсы и реализовывать необходимые требования».