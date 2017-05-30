Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа

Group-IB представила исследование активности хакерской группировки Lazarus. Анализируя не только вредоносный код, но и сложную технологическую инфраструктуру группы, ее каналы связи и инструменты маскировки, Group-IB представила новые доказательства северокорейского происхождения Lazarus и раскрыла неизвестные детали ее атак.

Долгое время Lazarus занималась шпионажем в системах государственных, военных, аэрокосмических учреждений в Южной Корее и США и DDoS-атаками на них. Мировую известность группа получила в 2014 году после взлома кинокомпании Sony Pictures Entertainment накануне выхода комедии «Интервью», высмеивающий северокорейский режим и его лидера.

В последние годы вектор атак Lazarus сместился в сторону международных финансовых организаций. В 2016 году группа попыталась похитить почти $1 млрд из центрального банка Бангладеш посредством атаки систему межбанковских переводов SWIFT. Ошибка в платежном документе позволила предотвратить, возможно, крупнейшее ограбление банка в истории: хакерам удалось вывести только $81 млн. В 2017 году Lazarus атаковала несколько банков в Польше, а спектр ее целей расширился до сотни финансовых организаций в 30 странах мира, включая Европейский центральный банк, ЦБ России, Бразилии и Венесуэлы.

«Бытует мнение, что проправительственные хакеры занимаются только шпионажем и политически мотивированными атаками. На примере Lazarus мы видим, что продвинутые технологии позволяют им выбирать самые защищенные цели, например, успешно атаковать банки и финансовые институты – и они активно интересуются такими возможностями. При этом обнаруживать и расследовать такие атаки сложнее, чем нападения со стороны традиционных преступных группировок», – сказал Дмитрий Волков, руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки Threat Intelligence, со-основатель Group-IB.

Для управления зараженными компьютерами Lazarus использовал сложносоставные, многомодульные инструменты. При этом они смогли провести несколько успешных атак, ни на одном из этапов не использовав 0-day эксплойты (инструменты для эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей). Из-за непрерывной доработки и изменения используемых модулей, выявить активность Lazarus, используя антивирусы и endpoint-решения, крайне сложно.

Для маскировки хакеры выстроили трехуровневую инфраструктуру С&C-серверов с шифрованным SSL-каналом связи. А в некоторых случаях командный сервер, через которое осуществлялось управление, вообще находился внутри атакованной организации — это позволяло снизить риск обнаружения и получить доступ к тем компьютерам, у которых в целях безопасности отключен прямой выход в интернет. В качестве дополнительного способа анонимизации использовался легитимный сервиса SoftEther VPN, который никак не детектируется средствами защиты. С начала 2016 года Lazarus пыталась маскировать атаки под активность «русских хакеров», добавляя отладочные символы и прописывая русские слова на латинице в код вредоносной программы. Кроме того, группа использовала инструменты, разработанные русскоязычными киберпреступниками.

Несмотря на усилия хакеров, Group-IB удалось установить, что на протяжении нескольких лет атаки велись из одного места – района Potonggang в Пхеньяне.

«Учитывая усиление экономических санкций в отношении КНДР, а также возросшую геополитическую напряженность в регионе, мы не исключаем новых атак Lazarus на международные финансовые учреждения. В связи с этим мы рекомендуем банкам повышать осведомленность о шаблонах и тактике проведения целевых атак, регулярно проводить обучение персонала и использовать данные о киберугрозах специализированных Intelligence-компаний» - сказал Дмитрий Волков.