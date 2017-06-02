PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации

PwC и «Российский квантовый центр» (РКЦ) договорились совместно заниматься разработкой и внедрением систем информационной безопасности на базе квантовых технологий, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных от хакерских атак. Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в PwC. В соответствии с документом, стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные решения в сфере ИБ с применением квантовых технологий.

Квантовые технологии становятся реальностью: крупные ИТ-компании уже сейчас вкладывают значительные средства в их развитие. Так, по данным CBInsights, за последние три года (2013-2016 гг.) компании, работающие на рынке квантовых технологий, получили в четыре раза больше инвестиций, чем за предыдущие 14 лет (2000-2013 гг.). РКЦ в настоящее время создает экспериментальные прототипы и промышленные образцы квантовых приборов, а также совместно с крупными российскими финансовыми учреждениями изучает потенциальные области применения квантовых технологий.

Ожидается, что квантовые компьютеры будут способны решать задачи, недоступные даже для самых мощных классических компьютеров. По прогнозам экспертов, появление таких компьютеров — дело ближайших десяти лет. Но это может создать новые угрозы, поскольку квантовые алгоритмы позволяют взламывать многие типы распространенных шифров, указали в PwC. Для защиты от этой угрозы можно использовать квантовые методы защиты информации, благодаря которым данные в принципе невозможно перехватить. РКЦ является одним из пионеров в этой области, на данный момент уже созданы и испытываются прототипы устройств для квантовой криптографии.

«Сотрудничество между “Российским квантовым центром” и PwC открывает возможности для предоставления комплексных решений, включающие передовые бизнес-модели и технологии. В частности, РКЦ разрабатывает промышленную систему квантовой криптографии, которая может стать ядром цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности», — рассказал Руслан Юнусов, директор «Российского квантового центра».

«Мы рады сотрудничеству с “Российским квантовым центром”, мировым разработчиком решений в сфере квантовой кибербезопасности. Квантовые технологии стремительно развиваются, и, наряду с многочисленными преимуществами для бизнеса, влекут за собой новые риски, — отметил Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России. — Основываясь на нашем опыте оказания содействия клиентам в области анализа и контроля киберрисков, совместно с РКЦ мы будем разрабатывать решения и рекомендации в области кибербезопасности, отвечающие современным угрозам и трендам. По мере того как компании все более активно применяют существующие и новые технологии и двигаются в сторону цифровизации операционной модели, создание эффективных стратегий в области кибербезопасности с использованием технологий мирового уровня будет иметь первостепенное значение. Если компании не заручатся доверием в развивающемся цифровом мире, они рискуют потерять своих клиентов».

По прогнозам экспертов «Лаборатории кибербезопасности PwC», традиционные технологии и механизмы киберзащиты, стоящие на вооружении большинства компаний, могут столкнуться с новыми рисками, сопряженными с квантовыми вычислениями.

«К сожалению, традиционные криптографические методы не рассчитаны на защиту от злонамеренного использования квантовых технологий, а инструменты кибербезопасности будут устаревать по мере превращения квантовых компьютеров в полноценную технологию и их вхождения в коммерческие реалии, — убежден Тим Клау, руководитель отдела анализа и контроля рисков PwC в России. — И хотя для массового распространения квантовых компьютеров потребуется еще время, переход на новые технологии защиты, способные дать отпор квантовым атакам, необходимо осуществить заблаговременно».

«Технологии квантовых вычислений работают быстрее классических благодаря использованию новых вычислительных алгоритмов. Квантовые атаки способны скомпрометировать распространенные системы шифрования. Благодаря увеличению вычислительных мощностей и быстродействию квантовых компьютеров у злоумышленников появится возможность с легкостью взламывать различные протоколы шифрования, что на сегодняшний день представляет собой крайне сложную задачу. С другой стороны, квантовые технологии позволят создать более надежные алгоритмы шифрования, — добавил Руслан Юнусов. — Используя безопасные квантовые каналы связи в качестве основного элемента информационной инфраструктуры, можно достичь нового уровня защиты данных».