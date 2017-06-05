Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров

Более 25 тыс. студентов, сотрудников и преподавателей Университета Аляски пострадали от фишинговой атаки, с помощью которой злоумышленники смогли похитить персональные данные: имена, номера соцстрахования, номера телефонов и адреса. Об этом CNews сообщили в компании Zecurion.

Инцидент произошёл в декабре 2016 г., однако обнаружили утечку информации только в июне текущего года. Как выяснилось, мошенники получили доступ к крупной базе данных после фишинговой атаки. Нескольким сотрудникам университета были разосланы письма с вредоносным ПО, с помощью которого хакеры получили доступ к конфиденциальной информации на компьютерах сотрудников.

Как отмечается, это не первый случай кражи данных из Университета Аляски. В сентябре 2016 г. учебное заведение объявило о том, что злоумышленник, используя учётные данные работника, получил доступ к информации о более чем 5 тыс. студентов.

В апреле 2017 г. компания Duo Security провела опрос более чем 50 университетов и сообщила о том, что фишинговые атаки стали настоящим бедствием для национальной системы высшего образования. В среднем 7 из 10 университетов признали, что за период с ноября 2015 г. по ноябрь 2016 г. как минимум одна из фишинговых атак на их сотрудников оказалась успешной. А ряд вузов, включая университеты Оксфорда и Крэнфилда, имеющие магистерские программы по кибербезопасности, констатировали, что подвергались фишинговым нападениям более 50 раз на протяжении года.

«Для борьбы с подобными угрозами важны не только и не столько технические решения, сколько решительные организационные меры — тренинги по вопросам защиты информации. Кроме того, сотрудники должны осознавать и нести ответственность за нарушения корпоративных правил работы с информационными системами, последствием которых являются успешные атаки», — подчеркнул Владимир Ульянов, эксперт по кибербезопасности компании Zecurion.