«Доктор Веб» представил инструкцию для пострадавших от Trojan.Encoder.12544

«Доктор Веб» опубликовал инструкцию для тех, кто пострадал от нового вида троянца-вымогателя Trojan.Encoder.12544, также известного как Petya, Petya.A, ExPetya и WannaCry-2.

Троянец Trojan.Encoder.12544 распространяется с помощью уязвимости в протоколе SMB v1 - MS17-010 (CVE-2017-0144, CVE-2017-0145, CVE-2017-0146, CVE-2017-0148), которая была реализована через эксплойт NSA "ETERNAL_BLUE", использует 139 и 445 TCP-порты для распространения. Это уязвимость класса Remote code execution, что означает возможность заражения компьютера удалeнно.

Чтобы восстановить возможность входа в операционную систему, необходимо восстановить MBR (в том числе стандартными средствами консоли восстановления Windows, запуском утилиты bootrec.exe /FixMbr).

Также для этого можно использовать Dr.Web LiveDisk — создайте загрузочный диск или флешку, выполните загрузку с этого съемного устройства, запустите сканер Dr.Web, выполните проверку пострадавшего диска, найденное обезвредить.

После этого: отключите ПК от ЛВС, выполните запуск системы, установите патч MS17-010 https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx.

На компьютеры с устаревшими ОС Windows XP и Windows 2003 необходимо установить патчи безопасности вручную, скачав их по прямым ссылкам. Windows XP SP3:

download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-rus_84397f9eeea668b975c0c2cf9aaf0e2312f50077.exe; Windows Server 2003 x86:

download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x86-custom-rus_62e38676306f9df089edaeec8924a6fdb68ec294.exe; Windows Server 2003 x64: download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-rus_6efd5e111cbfe2f9e10651354c0118517cee4c5e.exe.

Далее установите антивирус Dr.Web, нужно подключить интернет, выполнить обновление вирусных баз и запустить контрольную полную проверку.

Троянец заменяет MBR (главная загрузочная запись диска) и создает, а затем и выполняет задание в планировщике системы на перезагрузку системы, после которой загрузка ОС уже невозможна из-за подмены загрузочного сектора диска. Сразу после создания задания на перезагрузку запускается процесс шифрования файлов. Для каждого диска генерируется свой ключ AES, который существует в памяти до завершения шифрования диска. Он шифруется на открытом ключе RSA и удаляется. После перезагрузки, при успешной подмене MBR, также шифруется главная файловая таблица MFT, в которой хранится информация о содержимом диска. Восстановление содержимого после завершения требует знания закрытого ключа, таким образом, без знания ключа данные восстановить невозможно.

В настоящий момент расшифровки файлов нет, ведется анализ и поиск решений, в компании «Доктор Веб» обещают сообщить дополнительно об окончательных результатах.