InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций

InfoWatch и RuSIEM объявили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM.

В результате интеграции технологий двух российских разработчиков, InfoWatch Traffic Monitor Enterprise автоматически подключается к системе RuSIEM в качестве источника событий информационной безопасности. Данные, поступающие из DLP-системы InfoWatch, одновременно становятся доступны для обработки и анализа в системе управления событиями информационной безопасности RuSIEM.

Офицер безопасности, использующий в своей работе SIEM-систему RuSIEM в связке c DLP-решением InfoWatch, может контролировать передачу конфиденциальных данных организации и действия привилегированных пользователей в режиме реального времени, отслеживать корреляции между разными типами событий и предотвращать несанкционированные действия сотрудников. Помимо информации из DLP-системы, в SIEM отображаются данные из системы обнаружения вторжений (IDS), маршрутизаторов, межсетевых экранов, серверов и автоматизированных рабочих мест пользователей. Широкий горизонт охвата инцидентов упрощает процесс выявления злоумышленников в организации и сбор доказательной базы при проведении служебных расследований.

«Многие вендоры решений в области информационной безопасности получают сегодня запрос со стороны заказчиков на интеграцию с системами DLP, поскольку количество утечек конфиденциальных данных из организаций ежегодно растет, — отметила Марина Баталова, ведущий менеджер по развитию продуктов компании InfoWatch. — Благодаря возможности реализации интеграций InfoWatch Traffic Monitor со сторонними решениями, мы регулярно получаем запросы на технологическое сотрудничество. В результате интеграции c RuSIEM, зрелые технологии анализа и широкий спектр каналов перехвата данных InfoWatch Traffic Monitor станут доступны на единой панели SIEM-cистемы RuSIEM».

«Совместное решение позволит своевременно обнаруживать и фиксировать действительно важные инциденты, осуществлять оперативный контекстный поиск по используемым сервисам, кругу общения, интересам персонала и движению критических данных по различным каналам связи», — сказала генеральный директор RuSIEM Олеся Шелестова.