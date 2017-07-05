Сервис DDoS-GUARD внесен в реестр отечественного ПО

DDos-Guard объявила о том, что приказом Минкомсвязи России №326 от 26 июня 2017 г. программное обеспечение DDos-Guard Protection зарегистрировано как средство обеспечения информационной безопасности в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Российская компания DDoS-GUARD – это лицензированный оператор связи, работающий на рынке защиты от DDoS-атак с 2011 г. Компания готова предоставлять услуги в виде срочной лицензии на использование сервиса (ПО) государственным компаниям и компаниям с государственным участием.

Компания DDoS-GUARD предлагает услуги по защите от DDoS-атак для любых интернет-ресурсов на базе собственных разработок и собственной (заменить на геораспределённой) сети фильтрации трафика. Наличие нескольких центров фильтрации трафика на территории РФ позволяет клиентам осуществлять обработку и фильтрацию локального трафика в пределах страны.

Уровень оказываемых услуг соответствует современным требованиям: система DDoS-GUARD позволяет отражать атаки типа UDP Flood, ICMP Flood, SYN-Flood, HTTP Flood и многие другие на уровнях 2-4 и 7 модели OSI мощностью до 1,5 Тбит/с, или 120 млн пакетов в секунду. Для сравнения: средняя мощность DSoS-атак, согласно статистике компании, составляет 4,6 Гбит/с, а самая мощная атака в истории интернета не превысила отметки в 1 Тбит/с.

Провайдер защиты имеет возможности для «горячего» расширения канальной емкости: руководство компании работает на опережение с учетом растущих возможностей хакеров.

Компания DDoS-GUARD гарантирует клиентам конфиденциальность передаваемой информации на участке прохождения трафика через центры очистки, а также предоставляет пользовательский интерфейс для получения информации о работе защищаемых ресурсов и автоматически формируемые отчеты о DDoS-атаках. Функционал интерфейса регулярно модернизируется, чтобы соответствовать запросам пользователей.

Сервис DDoS-GUARD уже испытан в таких компаниях, как «Газпром-Медиа радио», «Эхо Москвы», Reg.ru, «Мастертел», «Транстелеком», Ucoz и других.