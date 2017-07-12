Group-IB и EclecticIQ объединились в международных поставках данных threat intelligence о русскоязычных хакерах

Group-IB и EclecticIQ объявили о заключении партнерского соглашения и интеграции уникальных данных Threat Intelligence от Group-IB в платформу EclecticIQ. Благодаря этому сотрудничеству аналитики, «охотники» за угрозами, сотрудники операционных центров информационной безопасности и специалисты по реагированию на ИБ-инциденты получат доступ к исчерпывающей информации о самых актуальных кибератаках. Это позволит эффективно выявлять угрозы, исходящие от русскоязычных киберпреступников.

Преступные группировки обычно объединяются не по национальной принадлежности, а по языку, на котором говорят хакеры, а также техническим и логическим особенностям используемых инструментов. Русскоязычные хакерские сообщества традиционно занимают лидирующие позиции в мире киберпреступности.

«Достоверные данные об угрозах всегда должны поступать из локальных источников – имея в виду не географическое расположение атакующих, а специфику их сообществ, – отметил Дмитрий Волков, со-основатель Group-IB, руководитель Threat Intelligence – Информация об андеграундом сообществе неполноценна без глубокого понимания региона, мотивов, психологии и языка киберпреступников. Дьявол кроется в деталях. И чтобы построить разведывательную сеть, которая станет надежным и эффективным источником информации, требуются годы. Мы анализируем русскоязычные андеграундные сообщества с 2003 года, и это делает Group-IB абсолютным лидером в своей отрасли».

В рамках сотрудничества данные Group-IB о русскоязычных хакерах будут интегрированы в платформу EclecticIQ. Это позволит специалистам в области информационной безопасности и аналитикам киберразведки оптимизировать усилия по анализу огромного массива данных, полученных из разных источников. Центр обработки информации EclecticIQ Fusion Center, который объединяет и распределяет потоки данных киберразведки, будет направлять автоматически обогащенную информацию об угрозах непосредственно в средства управления безопасностью. Данные Threat int elligence Group-IB также будут «упакованы» в тематические пакеты, которые будут доступны в EclecticIQ Fusion Center.

«Русскоязычные хакеры считаются одними из самых опасных в мире. Этот фактор критически важно учитывать компаниям, находящимся под угрозой хакерских атак, при разработке стратегии информационной безопасности, – отметил Юп Гоммерс, основатель и генеральный директор EclecticIQ. – Сотрудничеству с Group-IB позволит вооружить наших клиентов надежной информацией для анализа и активной защиты от угроз, исходящих от русскоязычных киберпреступников».

Threat Intelligence является одной из наиболее быстроразвивающихся областей информационной безопасности в различных отраслях, включая финансовые услуги, государственные институты, нефтегазовый сектор и оборонную промышленность. Учитывая постоянно растущее число и степень опасности атак русскоязычных киберпреступников на банкоматы и другие платежные системы, финансовые организации по-прежнему остаются одним из главных потребителей данных киберразведки. Система Threat Intelligence, содержащая статистику, оценку ущерба, отчеты о тенденциях, прогнозы, подробный анализ атак и аналитику, адаптированную к сфере интересов организации, помогает финансовым организациям эффективно управлять операционными рисками, благодаря проактивному обнаружению и предотвращению киберугроз.