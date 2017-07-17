«Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E

«Лаборатория Касперского» заключила партнерское соглашение с гоночной командой DS Virgin Racing, участвующей в чемпионате Формулы Е – классе автогонок на электромобилях с открытыми колесами. В течение ближайших трех сезонов вплоть до 2019 года «Лаборатория Касперского» будет оказывать спонсорскую поддержку команде, а ее устройства будут защищены от киберугроз решениями компании.

Со стороны «Лаборатории Касперского» соглашение подписал Александр Моисеев, директор по продажам компании, а со стороны DS Virgin — основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон, который недавно стал резервным пилотом команды. Церемония подписания состоялась на конференции Innovation Summit, прошедшей в Бруклине в преддверии этапов Формулы Е в Нью-Йорке.

DS Virgin Racing — британская гоночная команда, участвующая в гонках Формулы Е с первого сезона в 2014/2015 годах. Команда появилась в результате технологического сотрудничества международного конгломерата VirginGroup и французской автомобильной компании DS Automobiles.

Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского», отметил: «Мы давно любим и поддерживаем автоспорт, и наш приход в Формулу E – абсолютно логичный шаг. Выбрать команду для партнерства было не сложно. Как и мы, DS Virgin Racing очень любят высокие технологии и всегда стремятся к технологическому совершенству. Просто в нашем случае цель инноваций – это защита клиентов, а в их случае – победа в гонках».

Александр Моисеев отметил: «Прогресс, которого мы достигли в области киберзащиты автомобилей, отчасти стал возможен благодаря нашему присутствию в автоспорте. Такое партнерство обеспечивает нам тестовую площадку для новых идей и концепций, которые потом мы сможем применить в разработке соответствующих решений».

Алекс Тай (Alex Tai), глава команды DS Virgin Racing, сказал: «Мы очень рады стать партнерами «Лаборатории Касперского», это дает нам уверенность, что мы самая защищенная команда в чемпионате. Учитывая глобальные лидерские позиции компании в области кибербезопасности и большой опыт работы с автоспортом, «Лаборатория Касперского» обладает уникальными возможностями для того, чтобы защищать технологии нашей команды и помогать во всем быть первыми».