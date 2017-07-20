Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»

Eset сообщила о начале сотрудничества с компанией «Автодом Пулково», официальным дилером «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Компания выбрала для защиты ИТ-сети корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition, поставку выполнил партнер «ЮТ-Сервис».

«Автодом Пулково» - официальный представитель «Мерседес-Бенц», AMG Performance Center и Mercedes-Maybach Center на Северо-Западе. Компания предлагает полную гамму автомобилей и двигателей Mercedes-AMG, а также весь спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту легковых и малотоннажных автомобилей бренда.

«Выбирая антивирусное решение, мы сравнивали продукты нескольких производителей по ряду критериев: надежность защиты от целевых и массовых атак, влияние на производительность компьютеров, удобство централизованного управления, – отметил Александр Борисович Чайкин, начальник отдела информационных технологий филиала «Автодом Пулково». – По совокупности оценок было выбрано решение Eset NOD32. Дополнительным преимуществом стало высокое качество сервиса Eset – приятно сотрудничать с компанией, разделяющей подход «Мерседес-Бенц» к качеству обслуживания клиентов».