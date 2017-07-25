«Астерос» возглавила рейтинг Cnews Analytics среди поставщиков решений по комплексной безопасности

Группа «Астерос» вошла во все профильные рейтинги аналитического агентства Cnews Analytics, став самым крупным поставщиком услуг и решений в области комплексной безопасности по итогам прошлого года. Кроме того, «Астерос» закрепилась в топ-3 по строительству инфраструктуры зданий и сооружений, а также в топ-5 по созданию инфраструктуры ЦОД.

По мнению аналитиков Cnews, объем рынка инженерных систем и комплексной безопасности вырос более чем в полтора раза. Топ-15 крупнейших поставщиков таких решений по итогам 2016 г. заработали 40,5 млрд руб., что на 74% больше, чем годом ранее. Эти компетенции находят применение в крупных государственных проектах. Для системных интеграторов это один способов диверсифицировать источники доходов, считают в Cnews.

Группа «Астерос» впервые заявила о смене стратегических ориентиров и расширении бизнес-направлений за счет инженерных компетенций и экспертизы в области комплексной безопасности зданий и сооружений в 2014 г. Сегодня компания входит в топ-3 крупнейших поставщиков таких решений в стране с ростом выручки на 21,6% по сравнению с годом ранее.

«Мы почувствовали этот тренд на сращивание ИТ, инженерной и безопасной составляющих несколько лет назад и приняли решение идти в этом направлении, — отметил Алексей Есаулов, заместитель руководителя дирекции стратегических проектов «Астерос». – Грань между инженерными системами и информационными технологиями будет стираться: строительные объекты становятся все более умными, технологии усложняются, но их применение, конфигурирование становится проще и удобнее. Естественно, создание и развитие единых интегрированных комплексов управления зданием все чаще будет включать и управление безопасностью. На проектном уровне, я уверен, что клиенты будут отдавать предпочтение компаниям-интеграторам, имеющим все эти компетенции: в области ИТ, инженерии и комплексной безопасности».

По итогам 2016 года группа «Астерос» стала лидером рейтинга ведущих поставщиков услуг и решений в области комплексной безопасности. Выручка «Астерос» по направлению физической безопасности выросла на 16,5%, а доля оборота внутри группы «Астерос» составляет 23%. Сегодня в «Астерос» работает свыше 100 высококлассных инженеров, проектировщиков и других специалистов, например, взрывотехников и криминалистов.

В эксклюзивном интервью Cnews Владимир Шелепов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Астерос», отметил: «Направление комплексных систем безопасности является одним из самых перспективных для «Астерос». В последние годы в нашем ведении находятся десятки знаковых проектов для крупных коммерческих объектов, аэропортов, вокзалов, стадионов и других мест массового скопления людей. Благодаря обширному опыту и большому весу на рынке нас часто привлекают не только проектирования и реализации комплексных проектов, но и в качестве экспертов для формирования нормативной документации, приемки работ, выдачи заключений по решениям других компаний».

Наиболее серьёзное влияние прошлогодняя экономическая ситуация оказала на рынок поставки решений в области ИТ-инфраструктуры. Уход «в облака», заморозка инвестиций в новые проекты и прагматичное финансирование уже стартовавших не позволили этому сегменту показать рост. Как результат, совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры сохранилась на прежнем уровне по сравнению с 2015 г. (p137 млрд в 2016 г., p135 млрд в 2015 г.), однако сократилась на 8% при пересчете на иностранную валюту ($2,05 млрд в 2016 г. по сравнению с $2,22 млрд годом ранее) вследствие роста курса доллара.