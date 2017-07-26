ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке

InfoWatch объявила о завершении установки новой версии флагманского продукта — решения для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз (DLP-решения) InfoWatch Traffic Monitor до версии 6.5 для ряда действующих клиентов Королевства Бахрейн. Среди них Центральный банк Бахрейна (Central Bank of Bahrain), а также банки Кувейтский Финансовый Дом (Kuwait Finance House) и Первый энергетический банк Бахрейна (First Energy Bank). Кроме того, в Центральном банке Бахрейна был установлен дополнительный модуль для проведения расследований InfoWatch Vision, реализация аналогичного проекта запланирована и для банка Kuwait Finance House.

Установка новой версии продукта InfoWatch Traffic Monitor стала результатом соглашений о развитии сотрудничества, заключенных между ГК InfoWatch и действующими клиентами компании на ближневосточном рынке в мае 2017 года в рамках глобального форума в области информационной безопасности (ИБ) Gulf Information Security Expo & Conference (GISEC) GISEC. Совокупный объем установленных обновлений превысил 700 машин, эта работа стала последовательным шагом в реализации стратегии развития присутствия InfoWatch на рынке Ближнего Востока.

По итогам прошедшего в конце мая в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, международного форума GISEC ГК InfoWatch заявила о планах по выводу на рынок Ближнего Востока продуктов, вызвавших основной интерес участников форума и у действующих и потенциальных партнеров и клиентов компании. Среди них, в том числе, решение для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor с дополнительным модулем для проведения расследований InfoWatch Vision.

«Установка новой версии флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor для наших ключевых клиентов на Ближнем Востоке является важным шагом в работе компании на ближневосточном рынке. Это стало подтверждением эффективности локализации наших решений в области корпоративной информационной безопасности и высокого доверия со стороны арабского рынка к продуктам InfoWatch. Мы продолжаем совместную работу с якорными клиентами Королевства Бахрейн и уверены, что опыт многолетнего сотрудничества может быть востребован и тиражирован в рамках совместных проектов с другими организациями из стран Персидского залива», — отметила Кристина Танцюра, руководитель направления по развитию бизнеса на Ближнем Востоке ГК InfoWatch.

Ранее в рамках форума GISEC была представлена концепция продвижения решений InfoWatch на рынках стран Ближнего Востока, включая создание в Дубае локального представительства полного цикла.