Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов

Компания Globalsign стала лидером рынка SSL-сертификатов по объему продаж в России. Такие данные приводит в своем статистическом отчете Netcraft.

В самой компании отмечают, что Globalsign показывает уверенный рост на российском рынке. По словам управляющего директора российского офиса Рейджи Ойши (Reiji Oishi), достичь положительной динамики роста продаж удалось благодаря открытию российской дочерней компании в 2013 г. и активной ее работе на протяжении последних лет.

«Globalsign уделяет особое внимание поддержке клиентов, что позволяет оказывать полнофункциональную русскоязычную административную и техническую поддержку клиентам и партнерам. Мы также предлагаем клиентам и партнерам гибкие условия и конкурентоспособные цены», — сказал Рейджи Ойши.

Сам аналитический отчет Netcraft доступен на сайте компании.