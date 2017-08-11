КХЛ будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности на матчах

Континентальная хоккейная лига и группа «Астерос подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение уровня безопасности на хоккейных матчах за счет использования современных технологий и решений с учетом опыта «Астерос» по обеспечению антитеррористической защиты спортивных объектов страны. На данный момент КХЛ является первой спортивной лигой в России, официально заявившей о подобных намерениях.

Подписание состоялось в рамках международного семинара «Актуальные вопросы обеспечения безопасности при проведении матчей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею сезона 2017/2018 годов». Свои подписи под документом поставили вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский и генеральный директор группы «Астерос» Александр Саенко.

Меморандум определяет основные направления стратегического партнерства КХЛ и группы «Астерос». Приоритетами для совместной работы обозначены анализ текущего состояния объектов, разработка плана по достижению соответствия средств обеспечения безопасности требованиям законодательства РФ, разработка рекомендаций и регламентов, а также паспортов безопасности объектов и проведение консультаций и семинаров по изменениям законодательного поля, регулирующего обеспечение безопасности спортивных и культурно-массовых объектов.

«Стратегическое партнерство между КХЛ и группой «Астерос» позволит оптимизировать процессы обеспечения безопасности на аренах, принимающих хоккейные матчи Континентальной, Молодежной и Женской лиг. Первоочередная задача КХЛ как организатора — убедиться в защищенности всех участников мероприятия. «Астерос» имеет опыт реализации уникальных по технологичности и масштабу проектов в области обеспечения безопасности зданий и сооружений. Мы видим в этом сотрудничестве старт длительного и плодотворного взаимодействия в вопросах комплексной системы безопасности и антитеррористической защиты на спортивных объектах КХЛ», — сказал Георгий Кобылянский.

«КХЛ — это уникальный проект, охватывающий семь стран. За свою почти 10-летнюю историю лига проделала большой путь, провела около 7 тыс. матчей, интерес к которым растет из года в год. Так, в прошлом сезоне игры регулярного чемпионата КХЛ посетили почти 6 млн зрителей. Повышенное внимание общественности диктует свои правила в области обеспечения безопасности и антитеррористической защиты спортивных объектов. Безусловно, подписание меморандума говорит о высокой ответственности менеджмента КХЛ за безопасность гостей матчей и спортсменов, за имидж лиги и хоккея в целом. Уверен, что этот шаг внесет особый вклад в культуру организации спортивных состязаний и станет примером для других спортивных лиг», - отметил Владимир Шелепов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса группы «Астерос».

В двухдневном семинаре приняли участие представители менеджмента клубов КХЛ, а также ответственные лица со стороны правоохранительных органов стран-участниц чемпионата. Ключевые вопросы, обсуждаемые в рамках мероприятия, касались обеспечения комплексной безопасности спортивных объектов и прилегающих к ним территорий, средств и технологий антитеррористической защиты, а также опыта их применения в разных странах.

Группа «Астерос» была привлечена к работе семинара второй раз. Владимир Шелепов представил концептуальный подход компании к комплексной безопасности и антитеррористической защите объекта спорта на примере олимпийского комплекса «Лужники». На данный момент в качестве генерального подрядчика «Астерос» завершает работы по подготовке данного объекта к проведению чемпионата мира по футболу. «Лужники» ограждены периметром безопасности протяженностью 3,5 км, здесь развернуты 7 пешеходных и 6 транспортных КПП, что суммарно обеспечивает более 450 точек прохода людей и около 40 полос проезда транспорта. В целом, за порядком на территории вокруг стадиона будут «следить» около 1,3 тыс. высокотехнологичных камер видеонаблюдения. Кроме того, Владимир Шелепов привел пример обеспечения всего комплекса систем безопасности надежной и отказоустойчивой вычислительной инфраструктурой, способной работать в бесперебойном режиме за счет взаиморезервируемых дата-центров.