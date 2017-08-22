«ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint

«ЭвриТег» интегрировала решение ILD, контролирующее утечки конфиденциальных документов, с платформой для организации совместной работы Microsoft SharePoint. Благодаря интеграции все функции системы защиты бумажных документов ILD становятся доступными для компаний, использующих технологии Microsoft SharePoint. Рядовые пользователи, работающие с внутренними порталами на базе SharePoint, не заметят каких-либо существенных изменений: совместная работа в коллективе останется такой же удобной, при этом бумажные копии документов будут надежно защищены.

Помимо собственных методов защиты ILD, интегрированное решение предполагает защиту электронных копий конфиденциальных документов, которые пользователи получают с помощью технологии Microsoft IRM (Information Rights Management). Система IRM предназначена для управления правами доступа: защищенный документ доступен лишь тому пользователю, для которого он создан, и только в случае, если пользователь аутентифицирован в домене организации. Система ILD позволяет определить владельца бумажной копии такого документа в случае утечки.

«Платформа Microsoft SharePoint – удобный инструмент коллективной работы, позволяющий компании наладить “умную” интрасеть, в которой сотрудники могут взаимодействовать друг с другом как с рабочих станций, так и с мобильных устройств. Возможности SharePoint позволяют повысить эффективность бизнес-процессов, поэтому платформу выбирают сотни тысяч организаций во всем мире. Интеграция системы ILD с Microsoft SharePoint – значительный шаг к формированию защищенной информационной среды для российских компаний», – сказал Андрей Заикин, технический директор компании «ЭвриТег».

Менеджер по развитию информационных офисных систем Microsoft в России Ольга Руснак отметила: «Несмотря на почти повсеместное использование цифровых технологий, документы на бумажных носителях все еще остаются востребованными во многих компаниях. Наши коллеги из “ЭвриТег” понимают это и предлагают решение, которое позволяет успешно вести расследование инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации на бумажных носителях. Мы уверены, что интеграция ILD с Microsoft SharePoint знаменует собой начало долгого и продуктивного сотрудничества, в котором технологии не только помогают вести совместные проекты в электронном формате, но и стоят на страже безопасности конфиденциальных данных в организациях».

Система ILD (Information Leaks Detection) позволяет достоверно установить источник утечки конфиденциальных данных на бумажных носителях. Используя алгоритм аффинных преобразований, решение выдает каждому сотруднику, который работает с документом в СЭД, его индивидуальную копию. При этом ILD не умножает копии, а запоминает несколько ключевых параметров документа, включая алгоритм преобразования, дату и время создания копии, а также идентификационные данные сотрудника. В случае утечки бумажного документа система гарантированно определяет, кто из сотрудников стал ее виновником. На сегодняшний день решение ILD уже интегрировано с такими ЕСМ-платформами, как IBM FileNet, Nuxeo Platform, EMC Documentum, Directum, Alfresco.