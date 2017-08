Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS

Gemalto объявила о том, что решение SafeNet по шифрованию данных и управлению ключами теперь доступно клиентам VMware Cloud on AWS.

Решение VMware Cloud on AWS объединяет программное обеспечение корпоративного класса программного центра данных (SDDC) от компании VMware и эластичную инфраструктуру для платформы без операционной системы от Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить организациям согласованную операционную модель и обеспечить мобильность приложений для частного и публичного облака. Решения SafeNet компании Gemalto позволяют клиентам VMware Cloud on AWS развертывать шифрование на стороне клиента, централизованно управлять ключами и токенизацией для упрощения таких операций безопасности, как видимость данных, аудит соответствия и выполнение политик и требований нормативно-правовых документов.

Решения по шифрованию данных и ключей управления SafeNet от компании Gemalto помогают организациям защищать свои данные в облаке, приложениях, центрах обработки данных, сетях и виртуальных средах. Клиенты VMware, работающие с приложениями в AWS, могут легко интегрировать технологию безопасности Gemalto с облачной поддержкой, чтобы улучшить безопасность в облаке — клиенты могут хранить и управлять ключами в центральных устройствах с повышенной степенью защиты, повышая видимость и контроль, необходимые для последовательного и эффективного обеспечения контроля безопасности; обеспечить владение ключами — благодаря безопасному хранению ключей, высокой доступности и масштабируемости, организации могут быть уверены, что они будут полностью контролировать свои ключи шифрования и данные; оптимизировать управление ключами — администраторы могут централизованно управлять ключами, разрешениями и политиками с большей скоростью, простотой и эффективностью; упростить соответствие стандартам — централизованная платформа позволяет клиентам обеспечивать и демонстрировать соответствие строгим политикам безопасности и мандатам соответствия.

Технологические партнеры VMware Cloud on AWS позволяют клиентам развертывать те же проверенные решения как в публичном, так и в частном облаке. VMware упрощает развертывание и устраняет необходимость в партнерах для решений по перепроектированию кода для VMware Cloud on AWS. Если партнерское решение работает локально, в среде VMware vSphere®, оно будет легко поддерживать VMware Cloud on AWS. Технологические партнеры VMware дополняют и улучшают собственные услуги VMware Cloud on AWS и позволяют клиентам реализовать новые возможности.

«Благодаря облаку компании приобретают способность к адаптации и быстрому выходу на рынок, но, в то же самое время, они часто хотят сохранить контроль над безопасностью своих данных. С помощью Gemalto клиенты VMware Cloud on AWS имеют единое решение для защиты данных, упрощающее мониторинг и отслеживание всех действий, — сказал Тодд Мур (Todd Moore), старший вице-президент по продуктам для шифрования в компании Gemalto. — Работа над несколькими облачными сервисами становится нормой. Использование централизованной системы помогает компаниям применять не реактивный, а профилактический подход к безопасности вследствие более четкого понимания, где находятся данные, как они используются и каковы текущие угрозы для привилегированных пользователей».

«VMware Cloud on AWS предоставляет заказчикам бесшовно интегрированное гибридное облачное предложение, которое дает клиентам опыт работы с программным обеспечением SDDC от лидирующего производителя в частном облаке, работающем на платформе ведущего публичного провайдера облаков AWS, — отметил Марк Лохмайер (Mark Lohmeyer), вице-президент по продуктам, подразделение облачных платформ компании VMware. — Такие решения, как SafeNet KeySecure и соответствующие разъемы, позволяют ИТ-подразделениям снизить затраты, повысить эффективность и обеспечить согласованность работы в облачных средах. Мы рады сотрудничеству с такими партнерами, как Gemalto, чтобы расширить возможности VMware Cloud on AWS и предоставить клиентам гибкость и выбор решений, которые могут повысить ценность их бизнеса».