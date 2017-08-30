Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone

Bitdefender объявила о завершении русификации корпоративных продуктов Bitdefender GravityZone. Локализованы консоль управления и агенты для защищаемых устройств.

На сегодня локализованная версия доступна только из глобального облака Bitdefender, но в скором времени русифицированную версию можно будет использовать и при размещении программного обеспечения на площадке пользователя.

Для перехода на русский язык пользователю облачной версии нужно выбрать соответствующий пункт в настройках.

Bitdefender является производителем программных продуктов для обеспечения информационной безопасности. Решения Bitdefender защищают сотни миллионов домашних и корпоративных пользователей во всем мире.

Программные средства защиты от вирусов Bitdefender распространяются через партнерскую сеть компании более чем в 100 странах.