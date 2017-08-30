«Информзащита» и «ЭвриТег» защитят российский бизнес от утечек

«ЭвриТег» и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество «ЭвриТег» и «Информзащиты» направлено, в первую очередь, на развитие проектов в области разработки и внедрения специального программного обеспечения в сфере управления контентом предприятий и систем защиты данных.

В рамках технологического сотрудничества «Информзащита» и «ЭвриТег» планируют проводить совместные научно-исследовательские работы. Полученные результаты будут использованы как для создания комплексных информационно-аналитических систем, так и для защиты корпоративных баз данных компаний. Это даст возможность обеспечивать безопасность всех видов внутренних конфиденциальных документов.

Компания «ЭвриТег» разрабатывает корпоративные ECM-решения (системы управления контентом, Enterprise Content Management) и системы по защите конфиденциальной информации. Ключевая разработка компании – система защиты от утечек данных ILD (Information Leaks Detection), позволяющая предотвращать утечки корпоративных документов с бумажных носителей. Кроме того, компания специализируется на аутсорсинге сопровождения решений в области управления контентом и документооборота на платформе IBM FileNet.

«Мы считаем, что данное сотрудничество имеет для обеих компаний стратегическое значение. Комплексная защита конфиденциальных документов невозможна, если защищать только цифровые носители – по разным оценкам, от 20 до 30% утечек происходит “с листа”. Поэтому мы уверены, что разработки “ЭвриТег” в области защиты от утечек бумажных копий документов будут востребованы в решениях наших партнеров и в корпоративных сетях наших общих заказчиков», – сказал Сергей Тимошенко, коммерческий директор «ЭвриТег».

«С развитием DLP-систем и усилением надзора за движением корпоративной цифровой информации в компаниях и за их пределами организациям потребуется все больше внимания уделять сохранности данных, изложенных на бумажных документах, – отмечает руководитель отдела безопасности прикладных систем «Информзащиты» Анатолий Ромашев. – Компания «ЭвриТег» планирует развивать систему защиты российских организаций от умышленных утечек конфиденциальных данных на бумажных носителях. Совместно мы намерены обеспечить российским заказчикам новый уровень безопасности внутренних документов».