Kaspersky Internet Security предлагает пользователям новые возможности защиты

«Лаборатория Касперского» обновила свои защитные решения для домашних пользователей. Теперь самое популярное из них – Kaspersky Internet Security – еще лучше справляется с шифровальщиками, защищает компьютеры Mac при подключении к публичному Wi-Fi, а также дает возможность установить секретный код на каждое приложение на Android-устройствах.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» в 2017 г., количество цифровых устройств неуклонно растет. Сейчас в среднем российском домохозяйстве насчитывается 6 гаджетов, а еще год назад этот показатель составлял 5,6. При этом больше половины устройств (в среднем 3,6) – мобильные, то есть пользователи все чаще выходят в интернет со смартфонов и планшетов. Именно поэтому «Лаборатория Касперского» решила усилить защиту самой популярной мобильной платформы Android.

В обновленной версии Kaspersky Internet Security предусмотрена индивидуальная защита доступа к приложениям на устройствах Android. К примеру, если пользователь не хочет, чтобы его личная переписка в мессенджерах, фотографии, список контактов, рабочая почта или любая другая ценная информация были просмотрены кем-то, кроме него, он может установить секретный код на каждое необходимое приложение. В этом случае не знающий пароля человек просто не сможет открыть программу. Подобный вариант защиты более чем актуален, поскольку изрядная доля пользователей делится своими мобильными гаджетами с другими членами семьи, в том числе с детьми. По данным того же исследования «Лаборатории Касперского», в России так поступает практически каждый пятый пользователь гаджетов.

Безопасность компьютеров на базе Windows и Mac также не осталась без внимания. Для Windows-устройств в решение добавлена функция защиты от заражения во время перезагрузки системы. Это позволяет исключить ситуацию, когда некоторые виды вредоносного ПО, в частности шифровальщики, получают контроль над процессом загрузки ОС и успешно внедряются в систему, пока защитное решение не успело активироваться.

В свою очередь, пользователям компьютеров Mac теперь стала доступна функция шифрования интернет-трафика. Технология запускается автоматически, когда риск перехвата данных наиболее высок, например, при подключении к публичным Wi-Fi сетям, а также при использовании онлайн-банкинга или других сайтов с конфиденциальной информацией.

«Безопасность пользователей – наш приоритет, именно поэтому мы стремимся обеспечить их многоуровневой защитой от всех возможных киберугроз. Мы внимательно следим за тенденциями развития киберпреступности, изучаем запросы пользователей с точки зрения выбираемых ими устройств, популярных платформ, сайтов и приложений – вся эта информация помогает нам совершенствовать наши продукты, – сказала Елена Харченко, руководитель отдела управления продуктами для домашних пользователей «Лаборатории Касперского». – Мы работаем в индустрии кибербезопасности уже 20 лет, и половину этого пути прошли вместе с нашим флагманским домашним продуктом Kaspersky Internet Security. Так что он определенно содержит все лучшее, что мы создали за эти годы».

Kaspersky Internet Security c 2006 г. оберегает жизнь пользователя в цифровом мире. Так, решение защищает финансовые операции, блокирует несанкционированный доступ к веб-камере и микрофону, проверяет безопасностьWi-Fi соединения, сайтов и программ, а также оберегает детей онлайн. И это на фоне автоматического распознавания и блокирования всех типов киберугроз.

Кроме Kaspersky Internet Security «Лаборатория Касперского» также обновила пользовательское решение с максимальным уровнем защиты – Kaspersky Total Security, которое помимо всего арсенала Kaspersky Internet Securityсодержит «Менеджер паролей», Kaspersky Safe Kids, функции шифрования и резервного копирования.

Подробнее обо всех возможностях обновленной линейки продуктов для домашних пользователей можно узнать по ссылке.