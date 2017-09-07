Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру

Gemalto объявила о том, что ее решение ePassport используется уже более чем в 30 странах по всему миру. Благодаря тому, что оно гарантирует высокий уровень безопасности и способствует более быстрому и удобному прохождению пограничного контроля, данное решение позволяет государственным органам усилить внутреннюю безопасность, а также обеспечивает комфортное пересечение государственных границ.

Решение компании Gemalto основывается на предоставлении полноценных проездных документов и их ключевых составляющих: изготовленных из поликарбоната страниц с данными, явных и скрытых средств для защиты документов, обложек для электронного паспорта, а также встроенного программного обеспечения, совместимого с ICAO. Следует добавить, что в течение последнего десятилетия встроенное программное обеспечение компании Gemalto для защиты данных неизменно становилось лучшим среди прочих в международных испытаниях. Компания Gemalto также активно участвует в определении международных стандартов ePassport.

Решение ePassport было введено в оборот в 2005 г. и сегодня используется для выпуска 57% действующих паспортов; оно предлагает улучшенную защиту от мошенничества благодаря встроенному защищенному микропроцессору, хранящему персональные данные владельца и цифровую фотографию. Электронные паспорта содержат стандартизированный электронный портрет владельца паспорта для системы распознавания лиц, что позволяет использовать широкий спектр автоматизированных услуг самообслуживания для пассажиров аэропорта: начиная с регистрации и заканчивая прохождением пограничного контроля и посадки, что, в свою очередь, упрощает процедуру прибытия и отправления пассажиров.

Новое поколение ePassport будет хранить цифровую информацию о поездке, такую как электронные визы, а также въездные/выездные штампы, чтобы сделать процедуру пограничного контроля еще более эффективной.

Ключевые особенности идентификации проездных документов от компании Gemalto включают быстрый переход к устойчивым к подделкам страницам с данными, изготовленным из поликарбоната, что значительно снижает риск мошенничества; быстрое обновление защищенных учетных данных цифровой идентификации, при этом конфиденциальная информация ePassport хранится на смартфоне владельца для создания защищенной копии физического паспорта, что значительно облегчает жизнь путешествующим; быстрое обслуживание пассажиров в «умных» границах/аэропортах: большое количество действующих паспортов ePassports и внедрение биометрических технологий (в частности, системы распознавания лиц) обеспечивает путешественникам быстрое и безопасное пересечение границ.

«За последние десять лет компания Gemalto помогла разработать некоторые из самых безопасных и привлекательных решений для электронных паспортов ePassports, использующихся по всему миру, включая особо примечательные проекты в Алжире, Дании, Финляндии, Франции, Гонконге, Италии, Кореи, Марокко, Перу, Португалии, Норвегии, Сингапуре, Швеции и США, — сказал Юзек Курп (Youzek Kurp), старший вице-президент подразделения компании Gemalto по разработке решений для идентификационных документов. — Успех нашей компании основан на тесном сотрудничестве с партнерами, обеспечивающем полную реализацию уникальных требований для каждого проекта».