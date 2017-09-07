Российская IGA-платформа Solar inRights сертифицирована ФСТЭК России

Solar Security сообщила о том, что решение класса IGA (Identity Governance and Administration) Solar InRights получило сертификат ФСТЭК России.

Сертификат соответствия №3793 подтверждает, что решение Solar inRights 2.0 отвечает требованиям ФСТЭК России по 4 уровню контроля и технических условий. Полученный сертификат позволяет использовать Solar InRights при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно, а также для защиты информации в информационных системах персональных данных (ИСПДн) всех уровней защищенности. Solar InRights также входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Solar inRights обеспечивает автоматическое исполнение регламентов управления доступом, а также управление полным жизненным циклом учетных записей, ролей, информационных систем и других субъектов управления. Решение позволяет снизить риски, связанные с ошибками исполнения процедур предоставления доступа, избыточными правами сотрудников, а также повышает прозрачность процессов управления доступом.

«Solar inRights – это российский продукт с уровнем зрелости западного решения класса IGA. Теперь организации, которые используют исключительно сертифицированные решения, могут использовать передовые технологии по управлению правами доступа, автоматизировать ряд рутинных операций службы ИТ и ИБ и главное – снизить риски, связанные с избыточными правами доступа сотрудников к корпоративным информационным системам», – сказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании Solar Security.