«Актив» запустила trade-in программу «Мигрируй!»

«Актив» объявила о запуске программы «Мигрируй!», благодаря которой с начала сентября 2017 года можно заменить смарт-карты, электронные идентификаторы и токены западных производителей на устройства Рутокен.

Использование отечественных технологий и продукции в рамках курса на импортозамещение имеет первостепенное значение для некоторых заказчиков. Компания «Актив» выпускает устройства Рутокен на собственном производстве в Москве, поэтому они идеально подойдут для таких клиентов и проектов.

В рамках программы «Мигрируй!» предлагается на выгодных условиях заменить смарт-карты, электронные идентификаторы и токены западных производителей на устройства Рутокен. В первую очередь, программа «Мигрируй!» разработана для представителей государственного, банковского и корпоративного секторов.

В компании «Актив» подчеркивают, что программа «Мигрируй!» стартовала в связи участившимися запросами клиентов на замену токенов зарубежного производства функциональными аналогами российского происхождения.

Условия замены определяются в индивидуальном порядке. Ознакомиться с программой и оставить заявку можно здесь.

Официальный старт программы - 1 сентября 2017 года. Дата завершения - 29 декабря 2017 года.