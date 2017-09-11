«Рамакс Интернейшнл» представила собственный Центр компетенций ИБ

«Рамакс Интернейшнл» сообщила об открытии Центра компетенций в области информационной безопасности (ЦКИБ) на базе одноименной практики. Задачами Центра являются создание, поддержание и аудит комплексных систем информационной безопасности клиентов компании.

Центр Компетенций в области информационной безопасности был создан в свете новых требований в области защиты информации у текущих клиентов компании, а также роста уровня опасности угроз и кибератак для бизнеса в целом. ЦКИБ предлагает своим заказчикам полный комплекс услуг, в том числе обследования и тесты на проникновение, написание моделей угроз и концепции развития информационной безопасности, а также внедрение и поддержку систем информационной безопасности и ИБ-аутсорсинг (работу высококвалифицированных специалистов на территории заказчика для сервисного обслуживания на постоянной основе).

Центр безопасности помогает решить самые востребованные и актуальные задачи в области ИБ, такие как: предотвращение утечек информации, аутентификация доступа, защита от сетевых угроз, управление на уровне событий, контроль привилегированных пользователей, защита конфиденциальных данных, защита сети и каналов связи, противодействие системам социальной инженерии, разработка ИТ-стратегии, разработка рекомендаций о возможных угрозах, комплекса мер для защиты, подготовка документов для надзорных органов, разработка инструкций по соответствию требованиям ИБ для персонала, подготовка плана развития ИБ, разработка требований по внедрению систем ИБ, разработка рекомендаций по контролю процесса внедрения.

ЦКИБ «Рамакс Интернейшнл» предлагает особенно актуальные сейчас решения в области корреляции, прогнозирования, реакции и предупреждения событий на основе наработок псевдо-искусственного интеллекта, в том числе в сегменте Threat Intelligence. Все услуги предусматривают создание дорожной карты на 3-5 лет, для планирования и оптимизации затрат.

«Наша стратегия - быть всегда на шаг впереди: на шаг впереди злоумышленников и угроз, на шаг впереди требований и ожиданий. Работа Центра заключается в том, чтобы наши партнеры постоянно чувствовали себя в безопасности, занимаясь своей основной деятельностью. Потенциал Центра рассчитан на ведение нескольких десятков различных проектов у заказчиков одновременно. При этом квалификация персонала постоянно развивается как на практике, так и путем регулярного обучения специалистов, в соответствии с современным уровнем угроз, - отметил директор ЦКИБ Александр Алексеев.

«Рамакс Интернейшнл» с 2000 года сертифицирована на право выполнения работ в области защиты информации, обслуживания и распространения шифровальных средств, технической поддержки средств защиты информации. Компания «Рамакс Интернейшнл» располагает свидетельством от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на право осуществлять деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также свидетельством на право осуществлять деятельность по технической защите конфиденциальной информации.