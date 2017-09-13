«Доктор Веб»: злоумышленники используют интернет вещей для рассылки спама

Как показало проведенное специалистами «Доктор Веб» исследование, киберпреступники используют таких Linux-троянцев для массовых почтовых рассылок. Количество вредоносных программ, способных заражать «умные» устройства под управлением ОС Linux, непрерывно растет. Значительная их часть предназначена для DDoS-атак и обеспечения анонимности в сети.

Речь идет о вредоносной программе Linux.ProxyM. Этот троянец запускает на инфицированном устройстве SOCKS-прокси-сервер и способен детектировать ханипоты (от англ. honeypot — «горшочек с медом») — специальные ресурсы, созданные исследователями вредоносных программ в качестве приманки для злоумышленников.

Соединившись со своим управляющим сервером и получив от него подтверждение, Linux.ProxyM загружает с этого сервера адреса двух интернет-узлов: с первого он получает список логинов и паролей, а второй необходим для работы SOCKS-прокси-сервера. Существуют сборки этого троянца для устройств с архитектурой x86, MIPS, MIPSEL, PowerPC, ARM, Superh, Motorola 68000 и SPARC. Иными словами, Linux.ProxyM может работать практически на любом устройстве под управлением Linux, включая роутеры, телевизионные приставки и другое оборудование.

Вирусные аналитики «Доктор Веб» выяснили, что с использованием Linux.ProxyM злоумышленники рассылают спам. С управляющего сервера на зараженное устройство поступает команда, содержащая адрес SMTP-сервера, логин и пароль для доступа к нему, список почтовых адресов и сам шаблон сообщения. В письмах рекламируются различные сайты категории «для взрослых».

Согласно статистике, имеющейся в распоряжении компании «Доктор Веб», в среднем в течение суток каждое зараженное Linux.ProxyM устройство рассылает порядка 400 писем.

Можно предположить, что ассортимент реализуемых Linux-троянцами функций будет расширяться и в дальнейшем. «Интернет вещей» уже давно находится в фокусе интересов вирусописателей, о чем свидетельствует широкое распространение вредоносных программ для Linux, способных заражать устройства с различной аппаратной архитектурой.