«АльфаСтрахование» обеспечила страховое покрытие киберрисков на 100 млн евро

Компания «АльфаСтрахование» объявила о том, что к началу сентября 2017 г. совокупная сумма страхового покрытия, предоставленная «АльфаСтрахованием» корпоративным клиентам, превысила 100 млн евро. Всего под защитой «АльфаСтрахование» более 20 крупных российских компаний, которые ежедневно сталкиваются с возрастающими рисками из-за угроз в области кибербезопасности и несанкционированного вмешательства в свои компьютерные системы, обеспечивающие функционирование бизнеса.

Каждый день новости сообщают нам о хакерских атаках и примерах промышленного шпионажа с использованием интернет-технологий, влекущих за собой кражу или утерю персональной и другой конфиденциальной информации, нанесении имиджевого и экономического ущерба, исчисляемого миллиардами долларов. Компания Group IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении преступлений в онлайн-сфере, полгода назад выяснила, что каждый день риску нападения в онлайн-пространстве подвергается до 20 российских компаний, По данным Group IB, в России ущерб в связи с атаками на банки в 2015-2016 гг. составил более 1,5 млрд руб. При этом средняя сумма хищения у юрлица в интернет-банкинге — 480 тыс. руб., а если брать целевые атаки на банк, средняя сумма –140 млн руб. (данные за 2016 г).

«Ущерб мировой экономике в целом за прошлый год от киберпреступлений превысил $35 млрд, - отметил глава управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахование» Андрей Макаренцев. – Страхование киберрисков является составной частью общей системы внутреннего контроля и управления рисками на предприятии. От киберугроз, как правило, страхуются банки и компании финансового сектора, профучастники рынка ценных бумаг — биржевые регистраторы и депозитарии. Полис пригодится компаниям, оперирующим большими объемами информации и хранящим персональные данные — представителям ритейла, телекоммуникационным компаниям, участникам рынка здравоохранения, производственным предприятиям. Чтобы предоставить российским клиентам лучшие условия для ведения бизнеса и защиту от рисков, неизбежно возникающих при использовании компьютерных сетей, «АльфаСтрахование» несколько лет подряд развивает данное направление бизнеса».

На начало сентября под защитой «АльфаСтрахование» были кибер-риски российских компаний на общую сумму более 100 млн евро. Несмотря на достигнутые успехи, нельзя не отметить, что чаще всего киберстрахование (ECC - Electronic Computer Crime) как дополнительное покрытие к основному полису (BBB – Bankers Balnket Bond) выбирают банки, а компании нефинансового сектора рассматривают продукты киберстрахования в качестве опции к основному полису. Наиболее часто страхователи, покупающие полис от кибер-рисков, выбирают защиту от финансовых угроз - потери данных, вывода или кражи средств или ценных бумаг со счетов.

«Огромный спектр кибер-рисков — вывод из строя оборудования в результате хакерских атак, организация взрывов, пожаров, ложного срабатывания сигнализаций в результате взлома и нарушения систем безопасности через внешний доступ - пока недооценивается нашими клиентами, хотя мы уже видим примеры, когда наличие такого полиса могло помочь возместить ущерб от гибели промышленного предприятия»,- сказал Андрей Макаренцев. - В то же время, например, по данным компании Raytheon, медучреждения подвергаются кибератакам в среднем на 340% чаще, чем организации иных видов деятельности. К сожалению, наши клиенты также уже сталкивались с кибер-атаками на практике, и мы надеемся, что сработавшее страховое покрытие сыграло ключевую роль в том, что убытки, возмещенные страховщиком, остались незамеченными ни для прессы, ни для клиентов. И мы наблюдаем постепенный рост спроса на страхование кибер-рисков».