Eset: хакеры майнят криптовалюту через браузеры российских пользователей

Eset обнаружила новую вредоносную программу, предназначенную для скрытой добычи криптовалют через браузеры пользователей. Веб-майнер JS/CoinMiner.A активен в русскоязычном сегменте интернета – по данным телеметрии Eset, 65,29% отраженных атак приходится на Россию, 21,95% на Украину и 6,49% на Беларусь.

Кибермошенники давно освоили кражу вычислительных мощностей чужих компьютеров, но обычно они пытаются устанавливать на машины жертв вредоносные программы. В данном случае добыча криптовалюты в пользу атакующих производится напрямую в браузере, когда пользователь заходит на определенные сайты.

Скрипты для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи проводят сравнительно много времени. Эти ресурсы ожидаемо загружают процессор, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнера. Таким образом, скрипт работает дольше, оставаясь незамеченным.

Чтобы «поделиться» вычислительной мощностью компьютера с мошенниками, пользователю достаточно зайти на сайт с встроенным майнером. Пока страница открыта в браузере, процессор будет генерировать криптовалюту для авторов вредоносного скрипта.

С помощью веб-майнера злоумышленники добывают криптовалюты Feathercoin, Litecoin и Monero. В отличие от биткоинов, для майнинга этих валют не требуется специальное оборудование и вычислительные мощности, превосходящие возможности среднестатистического компьютера.

Для защиты от веб-майнеров Eset рекомендует установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте. Отключение JavaScript в браузере защитит от несанкционированного майнинга, но создаст ограничения в использовании легитимных сайтов.

Eset NOD32 детектирует веб-майнер как JS/CoinMiner.A potentially unsafe application.