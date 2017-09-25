Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности

Microsoft объявила о том, что продукт Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), появившийся одновременно с Windows 10 Fall Creators Update, помогает компаниям сокращать время на выявление и расследование атак на корпоративные сети. В основе Windows Defender ATP лежат облачные технологии, связывающие системы безопасности в единую сеть. Координация их работы упрощается благодаря консоли управления, которая дает администратору полную картину происходящего.

Отличить реальные угрозы безопасности от ложноположительных срабатываний антивирусов и межсетевых экранов — это непростая задача, которая дополнительно усложняется в больших корпоративных сетях. Windows Defender Advanced Threat Protection помогает выявлять и расследовать инциденты, а с последним обновлением в его арсенал вошло средство, основанное на искусственном интеллекте.

Технология автоматического расследования инцидентов с применением искусственного интеллекта основана на решении компании Hexadite, которая присоединилась к Microsoft в июне 2017 г. Теперь Windows Defender ATP может не только выявлять угрозы, но и автоматически расследовать их, а также снабжать службу безопасности информацией о том, какие действия следует предпринять для разрешения инцидента и устранения уязвимости.

«Наша цель — вывести безопасность на новый уровень и дать нашим клиентам средство защиты и детектирования, с которым они всегда смогут ответить на любые вызовы, которые бросит им вечно меняющийся мир киберугроз», — сказал Терри Майерсон, вице-президент Windows and Devices Group.

Windows Defender ATP уже установлен более чем на 2 млн устройств, и ежедневно обрабатывает около 970 миллионов событий, связанных с безопасностью.