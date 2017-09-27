«Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ

«Аладдин Р.Д.» представила новые продукты и решения на международной выставке InfoSecurity Russia/ITSec by Groteck 2017, которая проходила 19-21 сентября 2017 г. в Крокус Экспо.

В этом году «Аладдин Р.Д.» приняла участие в экспозиционной зоне мероприятия. Главной темой стенда компании стал выпуск нового поколения средств электронной подписи — JaCarta-2 ГОСТ, сертифицированного по новым требованиям ФСБ России.

Устройства JaCarta-2 ГОСТ выпускаются в различных форм-факторах и исполнениях и предназначены для использования в качестве сертифицированного средства.

Для электронной подписи (ЭП, усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП) и полноценного средства криптографической защиты информации (СКЗИ) в системах электронного документооборота (ЭДО), дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и различных электронных сервисах для обеспечения юридической значимости и неотказуемости действий пользователей, а также для обеспечения целостности и конфиденциальности передаваемых данных. Для строгой двухфакторной аутентификации для безопасного доступа пользователей или терминального оборудования в информационные системы, портальные и облачные сервисы; безопасного хранения ключевых контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей, Bitcoin’ов и пр.

Для обеспечения совместимости с существующими системами и плавного перехода на использование нового российского стандарта ЭП устройства JaCarta-2 ГОСТ поддерживают как старые криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001, выводимые из использования с 2019 г., так и новые — ГОСТ Р 34.11 2012 и ГОСТ Р 34.10-2012. Для разработчиков, желающих реализовать в своих решениях и продуктах поддержку устройств JaCarta-2 ГОСТ, доступен комплект разработчика JaCarta-2 SDK с подробными примерами встраивания.

Посетителям стенда также были продемонстрированы такие новинки «Аладдин Р.Д.» как JaCarta SF/ГОСТ — защищенный служебный USB-накопитель для безопасного хранения и переноса информации, сертифицированный для работы с гостайной (СС); JC-WebClient v. 4 — решение для строгой аутентификации и ЭП для Web-приложений и облачных сервисов с помощью USB-токенов или смарт-карт; JaCarta Management System (JMS) — система централизованного учёта и управления жизненным циклом USB-токенов и смарт-карт; JaCarta Authentication Server (JAS) — автономный высокопроизводительный сервер аутентификации, поддерживающий работу как с аппаратными OTP- и U2F-токенами, так и программными токенами для мобильных устройств; Secret Disk 5 — система для защиты конфиденциальной информации и персональных данных на ноутбуках и ПК; Secret Disk LP — система предотвращения утечек информации, сертифицированная для работы с гостайной; «Крипто БД» — система защиты баз данных (Oracle, Microsoft SQL Server, Tibero, PostgreSQL); JaCarta U2F — USB-токен для надёжной Online-аутентификации и защиты аккаунтов без использования PKI; «Антифрод-терминал» — Trust Screen-устройство для безопасной аутентификации, работы с ЭП и подтверждения операций/транзакций в недоверенной среде.