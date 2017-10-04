Brain4Net и Fortinet создают виртуализированную инфраструктуру ИБ

Brain4Net и Fortinet объявили о работе над совместными решениями для максимально быстрого и простого внедрения средств ИБ на предприятии с минимальными капитальными затратами.

Brain4Net и Fortinet создают решения, которые позволят достичь высокого уровня гибкости и экономической эффективности инфраструктуры информационной безопасности за счет виртуализации большей части сервисов и внедрения принципов оркестрации. Синергия передовых технологических компетенций компаний обеспечивают максимальную автоматизацию и удобство решений для быстрого внедрения сервисов ИБ на предприятии.

Партнеры работают над созданием инновационного решения, которое позволит объединить большую часть сервисов Fortinet с сетевыми функциями (маршрутизаторы, балансировщики и пр.) в единую виртуальную сеть, и запускать его из облака или «из коробки», то есть, на одном сервере, установленной внутри сети клиента. Решение обеспечивает рекордную быстроту масштабирования и подключения удаленных офисов в централизованную инфраструктуру информационной безопасности, а также позволяет в кратчайшие сроки внедрить достаточные средства ИБ с минимальными капитальными затратами.

К настоящему моменту уже завершена интеграция решений Fortinet на базе платформы FortiGate и B4N Service Platform. Работы велись в рамках программы сертификации виртуальных сетевых функций, запущенной Brain4Net в апреле 2017 года.

Специалистами Brain4Net протестирована возможность инициализации, управления жизненным циклом и лицензиями FortiGate средствами B4N Service Platform, а каталог виртуальных сетевых сервисов, поддерживаемых B4N Service Platform, пополнился новыми продуктами Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall, FortiADC и FortiMail. Завершив эту интеграцию, Brain4Net получила возможность реализовать большинство кейсов применения NFV для реализации сервисов безопасности для операторов связи и крупных корпоративных заказчиков. В настоящее время ведутся пилотные испытания с несколькими российскими и международными сервис и managed-сервис провайдерами.

«При переходе к новой цифровой эпохе угрозы бизнесу тоже перенеслись в кибер-пространство, сейчас обеспечение информационной безопасности для предприятий - необходимая мера и обязательная статья ИТ-бюджета, - сказал Олег Щапов, генеральный директор Brain4Net. - Партнерство Brain4Net и Fortinet нацелено на то, чтобы оперативно предоставить заказчикам лучший ИБ-функционал с минимальными капитальными затратами, сделав информационную безопасность более доступной, гибкой и управляемой».

Компании продолжают работу над интеграцией B4N Service Platform и решениями, входящими в Fortinet Security Fabric (инновационную концепцию динамической защиты от угроз всех элементов ИТ-инфраструктуры), и готовятся к тестированию решения Fortinet Secure SD-WAN под управлением B4N Service Platform.

14 сентября на мероприятии Fortinet Security Day, где Brain4Net выступил с презентацией «Виртуализация и оркестрация: сервисы информационной безопасности Fortinet на расстоянии клика», представители компании Fortinet и приглашённые обсуждали современные задачи информационной безопасности и решения для их реализации.

«Мы благодарим компанию Brain4Net за активное участие в мероприятии Fortinet Security Day. В этом году конференция особенно удалась - количество участников составило около 400 человек. Мы рады поддержке наших партнёров и ценим их профессионализм и заинтересованность в инновационной концепции ИБ Fortinet. Главная цель нашего сотрудничества с Brain4Net – предоставить заказчикам надёжную и эффективную защиту от современных угроз. Возможность разворачивать сервисы безопасности в один клик представляет действительно огромный интерес для наших заказчиков», - сказал Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России.