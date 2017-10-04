«Ростелеком» и «Альянс» совместно займутся страхованием от киберугроз

«Ростелеком» и страховая компания «Альянс» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации и продвижения услуг страхования киберугроз. Услуги предназначены для клиентов всех уровней - государственных заказчиков, крупных компаний, а также для малого и среднего бизнеса.

Для выполнения соглашения компании будут обмениваться информацией в сфере кибербезопасности, а также создадут рабочие группы для координации активностей по продвижению услуг в сфере страхования от киберугроз.

Валерий Ермаков, вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами, отметил: «"Ростелеком" предоставляет услуги хранения и передачи данных крупным корпоративным клиентам и госзаказчикам, которые предъявляют повышенные требования к информационной безопасности. Благодаря этому компания обладает большой экспертизой в области ИБ, опираясь на которую я могу сказать, что объем ущерба от кибератак в коммерческом секторе растет с каждым годом, а для компаний малого и среднего бизнеса даже одна успешная атака может стать «смертельной». Учитывая эти факторы, разработка механизмов страхования от киберугроз является своевременной и необходимой мерой противодействия преступлениям в сфере ИБ».

«Ростелеком» фиксирует рост спроса на услуги в сфере информационной безопасности - все чаще корпоративные клиенты из различных отраслей приобретают сервисы информационной безопасности наряду с традиционными телекоммуникационными услугами.

Станислав Барташевич, директор продуктового офиса «Информационная безопасность», сказал: «Вероятность кибератаки на бизнес всегда остаётся высокой, именно поэтому мы развиваем сервисы кибербезопасности, включая страхование киберрисков для наших клиентов. Уверен, что рынок страхования в этом направлении будет только расти, и мы, как крупнейший провайдер сервисов кибербезопасности, готовы предоставлять нашим клиентам гарантированный SLA, подкреплённый партнёрством с СК Альянс».

Вадим Михневич, заместитель директора Департамента страхования финансовых линий СК «Альянс», отметил: «После распространения вирусов WannaCry и Petya мы зафиксировали рост спроса на услуги страхования от киберугроз. Многие компании, столкнувшиеся с кибермошенниками, поняли, что траты на этот вид страхования более чем обоснованы. Помимо компаний, деятельность которых напрямую привязана к сети, большой популярностью страхование от киберрисков пользуется среди компаний, которые ведут деятельность в производственном/индустриальном сегменте – там, где многие процессы автоматизированы, и есть риск перерыва в деятельности по причине IT-инцидентов. Банки и финансовые институты также нередко приобретают полисы страхования от киберугроз, поскольку работают с большим объемом персональных данных».

По оценке СК «Альянс», мировой оборот рынка страхования от киберрисков составляет $2,5 млрд. Российский рынок сейчас только находится на этапе развития, но интерес со стороны клиентов говорит о большом потенциале роста.