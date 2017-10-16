Angara получила расширенную лицензию ФСТЭК России

Angara Technologies Group объявила о расширении лицензии по ТЗКИ ФСТЭК России на услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации, что связано со стратегическим планом по выходу на рынок тиражируемых сервисов собственного Security Operations Center (SOC).

Angara Technologies Group будет развивать новое направление деятельности по модели Security as a Service.

«Мы видим мощный потенциал в облачных сервисах информационной безопасности для наших клиентов, когда заказчик отдает нам под ответственное управление свои ИБ-процессы: от мониторинга до инцидент-менеджмента. Итоговая стоимость владения таким решением будет в 2-5 раз меньше, чем создание SOC на основе существующих на рынке решений и услуг, что повышает его доступность даже для небольших компаний», − сказал генеральный директор Angara Technologies Group Сергей Шерстобитов.

Для получения лицензии ФСТЭК России на услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации необходимо соответствовать требованиям к составу и численности экспертной команды, технического оснащения, документации и другим.

«Последнее время спрос на проекты по построению и развитию SOC стабильно растет. Один из ярких примеров − госсектор, который инициировал запуск проектов по созданию ведомственных центров ГосСОПКА. Предвосхищая изменения ландшафта информационной безопасности, мы предлагаем помощь в построении SOC на стороне заказчика или его создание по гибридной модели, предоставляя клиенту недостающие компетенции, решения и услуги. Для нас ценно, что мы – одна из первых компаний в России, получившая лицензию на мониторинг ИБ. Если быть точным – третья. Это подтверждает готовность нашей команды к запуску тиражируемых и качественных услуг нашего SOC», − отметил технический директор компании Angara Technologies Group Дмитрий Пудов.

Таким образом, развитие в Angara Technologies Group сервисной модели информационной безопасности обеспечит клиентам разного профиля и размера доступные и надежные ИБ-услуги.