Eset и Google объединяют усилия для борьбы с вредоносным ПО

Eset расширила сотрудничество с Google, представив новую утилиту Chrome Cleanup для защиты веб-браузера Google Chrome.

Утилита Chrome Cleanup интегрирована в браузер Google Chrome. Решение распознает потенциальные угрозы и предупреждает пользователя об их обнаружении. В свою очередь, браузер позволяет удалить программу, которая не соответствует правилам Google в отношении нежелательного ПО.

Chrome Cleanup действует в фоновом режиме, не отвлекая пользователя и не препятствуя его работе. Удалив потенциально опасный софт, утилита проинформирует о завершении процесса очистки.

«Использование интернета должно быть беспроблемным и безопасным для каждого, – сказал Юрай Малко, технический директор Eset. – На протяжении трех десятилетий Eset разрабатывает решения для защиты, которые позволяют минимизировать киберриски. Утилита Chrome Cleanup предназначена для защиты от нежелательного ПО, способного негативно повлиять на пользовательский опыт в интернете».

Chrome Cleanup входит в состав последней версии Google Chrome. Утилита доступна всем пользователям веб-браузера, работающим с ОС Windows.