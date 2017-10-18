«Информзащита» и Oz Forensics будут бороться с мошенничеством в сфере цифровых документов

В рамках партнёрских отношений «Информзащита» и Oz Forensics планируют сотрудничество в части выполнения проектов по борьбе с мошенничеством в сфере цифровых документов и изображений.

Компания Oz Forensics разрабатывает программное обеспечение класса Digital Fake Prevention для определения подлинности цифровых документов и фотографий, биометрической идентификации и защиты от цифрового мошенничества. Сотрудничество между компаниями началось с проведения пилотных проектов с использованием программной платформы Oz Forensics в нескольких российских финансовых организациях.

«Мы активно развиваем функционал системы Oz Forensics, сотрудничая с заказчиками и потребителями. И одновременно с этим, развиваем партнерские отношения с ИБ-интеграторами, которые обладают опытом работы и необходимым штатом сотрудников, а также важными сертификатами и лицензиями регуляторов в области ИБ. Одним из первых наших партнёров стала компания «Информзащита», которая является лидером в области ИБ-интеграции, имеет безупречную репутацию в глазах заказчиков и многолетний опыт работы на российском ИБ-рынке», – сказал генеральный директор Oz Forensics Артём Герасимов.

Со времени создания компания Oz Forensics успела получить признание как лучший стартап в области финансовых технологий и стала победителем конкурсов Skolkovo Cybersecurity Challenge 2016 и Finopolis 2016. Пользователями программной платформы Oz Forensics уже стали «Сбербанк Страхование», PaySend, Qiwi и другие российские и зарубежные организации.

«Потребность наших заказчиков в решении проблемы цифровых подделок с одной стороны, и готовность программной платформы Oz Forensics ко внедрениям и эксплуатации с другой, являются благоприятными факторами для старта совместного бизнеса, – отметил директор по работе с организациями финансового сектора «Информзащиты» Лев Фисенко. – С ростом тенденции удаленной работы через интернет проблема подделки цифровых документов станет еще актуальнее. Своевременное внедрение систем предотвращения такого рода мошенничества поможет избегать серьёзных финансовых и репутационных потерь. А наивысший партнёрский статус Enterprise Partner Oz Forensics, понимание рынка ИБ и специфики борьбы с ИБ-угрозами позволят нам предложить клиентам лучшее решение».