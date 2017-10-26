Check Point совместно с LG занимаются защитой домашних смарт-устройств

Check Point Software Technologies объявила об обнаружении HomeHack — уязвимости, из-за которой миллионы домашних смарт-устройств SmartThinkQ могли оказаться под угрозой взлома и удаленного управления.

Уязвимости в мобильном и облачном приложениях LG SmartThinkQ позволили исследователям Check Point удаленно войти в облачное приложение SmartThinQ, и, завладев учетной записью LG, получить контроль над пылесосом и встроенной в него видеокамерой. Получив контроль над учетной записью конкретного пользователя LG, злоумышленник может контролировать любое устройство LG или устройство, связанное с этой учетной записью, включая пылесосы, холодильники, плиты, посудомоечные и стиральные машины, фены и кондиционеры.

Уязвимость HomeHack дает хакерам возможность следить за домашней жизнью пользователей с помощью видеокамеры робота-пылесоса Hom-Bot, которая в режиме реального времени отправляет видео в приложение LG SmartThinQ в рамках функции HomeGuard Security. В зависимости от моделей устройств LG злоумышленники могут также включать и отключать посудомоечные или стиральные машины.

«Поскольку все больше и больше умных устройств используются дома, хакеры перейдут от атак на персональные гаджеты на взлом приложений, через которые можно удаленно контролировать целую сеть устройств. Так у киберпреступников будет еще больше возможностей использовать уязвимости в ПО, вызывать сбои в домах и получать доступ к конфиденциальной информации, — сказал Одед Вануну, глава подразделения Check Point Software Technologies по исследованиям уязвимостей. — Пользователи должны знать о рисках безопасности и конфиденциальности при использовании IoT-устройств. Важно, чтобы рынок интернета вещей сосредоточился на защите умных устройств от атак за счет внедрения надежной защиты при разработке программного обеспечения и устройств».

Уязвимости в мобильном приложении SmartThinQ позволили исследователям Check Point создать поддельную учетную запись LG, а затем использовать ее, чтобы завладеть учетной записью и умными устройствами пользователя LG. Компания Check Point обнаружила уязвимость 31 июля 2017 года и сообщила об этом LG, соблюдая политику конфиденциальности информации. В конце сентября LG устранила уязвимости в приложении SmartThinQ, о которых сообщил Check Point.

«В рамках миссии LG Electronics по улучшению жизни потребителей во всем мире мы расширяем нашу линейку умных домашних устройств следующего поколения, а также уделяем приоритетное внимание разработке безопасных и надежных программ, — отметил Кунсок Ли, руководитель подразделения умных разработок и умных решений BD, LG Electronics. — В августе LG Electronics объединилась с Check Point Software Technologies, чтобы вместе запустить процесс поиска проблем с безопасностью, и немедленно приступила к выпуску исправлений. Начиная с 29 сентября система безопасности запустила обновлённую версию 1.9.20 без каких бы то ни было проблем. LG Electronics планирует продолжать совершенствовать системы безопасности ПО, а также сотрудничать с такими поставщиками решений по кибербезопасности, как Check Point, для разработки более защищённой и удобной техники».

Для защиты от возможного взлома пользователям мобильных приложений и устройств LG SmartThinQ необходимо обновить их до последних версий ПО с сайта LG. Check Point рекомендует пользователям выполнить следующие действия для защиты умных устройств и домашних сетей Wi-Fi от вторжения и возможности удаленного управления.

Обновить приложение LG SmartThinQ до последней версии (V1.9.23). Это можно сделать через Google Play Store, Apple App Store или через настройки приложения LG SmartThinQ.

Обновить устройства Smart Home до последней версии. Необходимо нажать на «интеллектуальный домашний продукт» под панелью инструментов SmartThinQ (если доступно обновление, вы получите всплывающее оповещение).

Умные устройства и решения по безопасности SmartThinQ от LG позволяют пользователям проверять и поддерживать состояние своего дома со смартфона. Только в первом полугодии 2016 года продажи роботизированного пылесоса Hom-Bot превысили 400 тыс. единиц. В 2016 году 80 млн смарт-устройств были распроданы по всему миру – это на 64% больше, чем в 2015 году.