Практическая конференция «Мониторинг информационной безопасности – проблемы построения и эксплуатации» пройдет 21 ноября 2017г.

Целью проведения научно-практической конференции является обсуждение актуальных вопросов построения и эксплуатации систем мониторинга информационной безопасности. Состоится прямой диалог представителей различных отраслей экономики и регуляторов, обмен опытом и выработка предложений по развитию и использованию систем мониторинга информационной безопасности. В мероприятии примут участие и поделятся своим опытом ключевые эксперты по информационной безопасности.

Основные темы для обсуждения: позиционирование систем мониторинга в общей системе мер безопасности; проблемы полноты и «доступности» источников информации, «размерности» в системах мониторинга, а также «интерпретации» данных мониторинга, проблема кадров и компетенций.

В ближайшие дни будет опубликована информация о докладах. В конференции ожидается участие представителей ФСБ России, ФСТЭК России, ФСО России, Аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, ФТС России, «Газпром», «Ростех», РЖД, НИИАС, ГНИВЦ (ФНС России), федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, операторов информационных систем, крупнейших компаний-интеграторов, компаний-разработчиков средств защиты информации, научной общественности и пр.

Организатором конференции будут объявлены гранты на инновационные разработки в области мониторинга информационной безопасности. С основными обсуждаемыми вопросами конференции можно ознакомиться на сайте в разделе Программа.