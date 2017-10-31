«Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе

Компании «Реак Софт», разработчик программного продукта Blitz Identity Provider, и «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «МойОфис», заключили технологическое партнерство, целью которого стало расширение функциональных возможностей продуктов компаний в части использования механизмов идентификации и аутентификации пользователей.

Следующим этапом сотрудничества станет интеграция приложений «МойОфис» с внешними поставщиками идентификации. Это позволит сотрудникам компаний входить в «МойОфис» с помощью своей корпоративной учетной записи. Благодаря этому для доступа к учетной записи «МойОфис Частное облако» сотруднику не потребуется вводить еще раз логин и пароль, если он ранее входил в одно из корпоративных веб-приложений.

«Нами ведется разработка нового продукта, который, в том числе, будет отвечать за аутентификацию пользователей. Полноценная поддержка OAuth 2.0 находится в высоком приоритете. Экспертиза компании «Реак Софт» позволяет решить задачу интеграции в кратчайшие сроки, благодаря чему пользователи получат возможность использовать современные импортонезависимые решения, в полном объеме отвечающие их запросам», — прокомментировал Евгений Фенюшин, директор по продуктам «МойОфис» для корпоративного сегмента.

Компания «Новые облачные технологии» разрабатывает программные продукты «МойОфис» с 2013 года. Приложения «МойОфис» ориентированы на государственных пользователей и корпоративный сегмент. Продажи осуществляются через авторизованную партнерскую сеть.

Программные продукты «МойОфис» имеют лицензию ФСТЭК России, решения внесены в единый реестр российского программного обеспечения.

Специалисты компаний ранее уже реализовали возможность аутентификации пользователей «МойОфис» с использованием Единой системы идентификации и аутентификации электронного правительства РФ в проектах внедрения.