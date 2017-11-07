Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе

Российская Inoventica Technologies и кубинская Softel (входит в группу компаний GEIC) создадут в Гаване Латиноамериканский региональный центр компетенции по внедрению российской системы защиты от сетевых атак invGUARD, разработанной Inoventica Technologies.

Торжественное двустороннее подписание партнерского соглашения состоялось 3 ноября 2017 года на совместной пресс-конференции Группы компаний Inoventica и Группы компаний в области информационных технологий и связи Республики Куба (GEIC) по завершению официального визита кубинской делегации в Москву.

В состав делегации, прибывшей 25 октября 2017 года в Москву из Гаваны, вошли: президент GEIC Гризель Рейес, директор по внешней торговле GEIC Анжела Фернандес, генеральный директор компании SOFTEL Ариадна Кербело, директор отдела покупок компании COPEXTEL Йоанна Дельгадо, технический директор компании SEGURMATICA Мигель Алонсо и заместитель по безопасности Министерства коммуникаций и связи Республики Куба Эрнесто Карденас.

Согласно документу, кубинский интегратор Softel станет дистрибьютором решений Inoventica Technologies и, начиная с 2018 года, будет продвигать систему invGUARD на латиноамериканском рынке. Срок дистрибьюторского соглашения составляет 3 года. Коммерческие условия контракта не раскрываются.

По данным маркетинговых исследований рыночная стоимость системы invGUARD от 4 до 10 раз ниже стоимости ее американского аналога. В абсолютных цифрах стоимость одной системы защиты от DDoS-атак Inoventica Technologies составит от $80 тыс. в зависимости от конфигурации.

К настоящему моменту система invGUARD успешно внедрена в инфраструктуру Министерства коммуникаций Республики Куба и осуществляет постоянный мониторинг событий безопасности в инфраструктуре Министерства с целью выявления инцидентов безопасности (аномалий). Установленная в Министерстве коммуникаций Республики Куба конфигурация системы invGUARD способна анализировать до 6 Тбит/с пропускаемой информации.

В свою очередь, головная компания группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» в ходе официального визита на Кубу в сентябре 2017 года подписала дистрибьюторское соглашение с Softel, согласно которому она будет продвигать российский рынок и рынки третьих стран разработанную кубинской компанией платформу автоматизации управления виртуализацией Integro.

«Куба является авторитетом среди латиноамериканских стран не только по высоким технологиям в области медицины и военного сотрудничества, но и обладает одной из лучших в мире экспертиз по свободно распространяемым программным продуктам. Совместно с кубинскими коллегами мы разработали план по доработке платформы автоматизации Integro, реализация которого позволит значительно расширить функционал платформы в части виртуализации графических процессоров и занять существенную долю на соответствующем продуктовом рынке», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.