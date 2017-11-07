Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем»

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что ее решение для защиты критически важных инфраструктур и индустриальных сред – Kaspersky Industrial CyberSecurity, успешно прошло тестирование на совместимость с программными продуктами компании «Прософт-Системы». Таким образом, энергетические, нефтегазовые, металлургические и другие промышленные предприятия, использующие программные комплексы «Прософт-Систем», могут беспроблемно интегрировать в свои IT-инфраструктуры специализированные защитные технологии «Лаборатории Касперского».

Поведя серию обширных испытаний, компании-разработчики программного обеспечения убедились в полной совместимости решения Kaspersky Industrial CyberSecurity и следующих продуктов «Прософт-Систем»: устройство противоаварийной автоматики энергоузла (УПАЭ), система управления технологическими процессами ARIS SCADA и программный комплекс Энергосфера, программно-технический комплекс ARIS и программный комплекс RedKit SCADA. Результаты тестирований подтвердили, что даже с учетом индивидуальных требований этих решений к среде они могут быть использованы в рамках единой информационной системы.

«Подтверждение совместимости наших решений с защитным продуктом «Лаборатории Касперского» значительно упрощает задачу обеспечения информационной безопасности для многих промышленных компаний. Теперь предприятия могут взять готовое первоклассное решение, защищающее от всего многообразия промышленных киберугроз, и установить его в рамках своей инфраструктуры. Интеграция наших решений позволит создать на промышленных предприятиях надежную и отказоустойчивую систему, не подверженную киберинцидентам в промышленном контуре», – отметил Алексей Дымшаков, заместитель директора департамента АЭС по НИОКР компании «Прософт-Системы».

«Разрабатывая новые решения и совершенствуя уже существующие технологии, мы всегда думаем о конечном пользователе: насколько удобен будет продукт в плане внедрения, настройки и ежедневного использования. А если речь идет о крупном промышленном предприятии с выстроенной и жестко регламентируемой инфраструктурой, то вопрос интеграции каких-либо новых систем и программных решений должен решаться максимально просто и незаметно для всех критически важных технологических процессов. Мы уверены, что с Kaspersky Industrial CyberSecurity нам удалось этого добиться – положительные результаты тестов на совместимость с продуктами «Прософт-Систем» подтверждают, что столь необходимая надежная киберзащита легко доступна для любого предприятия и не требует дополнительных ресурсов и изменения информационной системы», – отметил Георгий Шебулдаев, руководитель направления Kaspersky Industrial Cybersecurity в «Лаборатории Касперского».