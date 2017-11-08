Avast представила Security Pro и Cleanup Pro для Mac

Avast выпустила обновленные версии Security Pro и Cleanup Pro 2018, которые разработаны специально для решения последних проблем безопасности и производительности у пользователей Mac. Большинство вредоносных атак нацелено на компьютеры Windows, однако интерес киберпреступников к платформе Mac продолжает расти из-за возрастающей доли продукции Mac на рынке. Так, в 2017 году Avast остановила более 250 миллионов вредоносных атак, направленных на пользователей Mac.

Согласно данным Avast, пользователи Mac сталкиваются с различными угрозами, связанными с вредоносным ПО: трояны, рекламное ПО, веб-сайты из черного списка, потенциально нежелательные программы (ПНП) и вирусы-шифровальщики. Решения Avast Security Pro и Cleanup Pro обеспечивают защиту от этих вредоносных угроз, а также различного рода уязвимостей в режиме реального времени. Кроме того, пользователи Mac могут поддерживать работу своих компьютеров на пике производительности, в то время как новый Cleanup Pro от Avast проводит глубокое сканирование операционной системы Mac, чтобы удалить ненужные элементы.

Решение Security Pro от Avast предоставляет своим пользователям две ключевые функции защиты — Ransomware Shield и Wi-Fi Inspector. Ransomware Shield блокирует неизвестные варианты вирусов-шифровальщиков и любые опасные приложения, которые могут закрыть доступ к некоторым файлам, изменить или удалить защищенные фотографии или иные данные пользователей. Функция Wi-Fi Inspector помогает усилить защиту сетей — она исследует их на предмет слабых паролей роутера и других уязвимостей, а также оповещает пользователей о подключении к сети нового устройства. Учитывая тот факт, что вирусы-вымогатели и уязвимости роутера представляют собой достаточно известные угрозы для ПК, и что, скорее всего, в отношении пользователей Mac их число будет только расти, функции Ransomware Shield и Wi-Fi Inspector предоставят комплексную защиту от возникающих угроз.

«Так как доля Apple на рынке увеличивается, их продукция всё чаще становится объектом хакерских атак, — отметил Ондржей Влчек, главный технический директор, исполнительный вице-президент и руководитель разработки защитных решений для домашних пользователей в компании Avast. — Независимо от того, с какой операционной системой работают пользователи, им не следует недооценивать угрозу их собственной безопасности. По нашим данным хорошо видно, что для Mac ОS киберугрозы реальны, и их количество продолжает расти. Лучшее время, чтобы обеспечить свою защиту — до того, как произойдет кибератака. Поэтому пользователям Mac необходимо начать действовать уже сейчас, чтобы получить то решение, которое защитит их данные и не снизит производительность устройства».

С помощью Security Pro и Cleanup Pro от Avast пользователи Mac смогут обезопасить себя и сохранить производительность своих компьютеров, несмотря на растущее количество киберугроз.