«Лаборатория Касперского» и Совет Европы совместно будут защищать права человека в интернете

Совет Европы, «Лаборатория Касперского» и ряд ведущих технологических компаний подписали соглашение с целью обеспечения защиты прав человека и гарантии соблюдения законов в интернете. Церемония подписания состоялась в рамках проходящего в эти дни в Страсбурге Всемирного форума в поддержку демократии (World Forumfor Democracy). Со стороны Совета Европы соглашение подписал Генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд (Thorbjørn Jagland), со стороны «Лаборатории Касперского» – вице-президент по связям с государственными органами Антон Шингарёв.

Помимо «Лаборатории Касперского» к соглашению с Советом Европы также присоединились такие мировые технологические лидеры, как Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Orange и Telefónica. Свою поддержку этому проекту также выразили крупные технологические ассоциации, в частности некоммерческая международная организация Computer & Communications Industry Association (CCIA), европейский представитель индустрии цифровых технологий DIGITALEUROPE, крупнейшее в Европе сообщество среднего и малого бизнеса вIT-сфере European Digital SME Alliance, ассоциация европейских телекоммуникационных операторов EuropeanTelecommunications Network Operators’ Association (ETNO), представитель интересов операторов мобильной связи по всему миру – ассоциация GSMA и неправительственная международная организация Global Network Initiative (GNI).

Подписанное соглашение стало очередным этапом реализации принятой Советом Европы стратегии управления интернетом в 2016-2019 годах, основная цель которой – поддержка и защита граждан в интернете, гарантия соблюдения их прав, обеспечение равенства и свободы высказываний, а также борьба с киберпреступностью и терроризмом. Для достижения поставленных целей Совет Европы намерен тесно сотрудничать как с уже подписавшими соглашение организациями, так и с другими партнерами в будущем.

Комментируя решение «Лаборатории Касперского» присоединиться к инициативе Совета Европы, Антон Шингарёв отметил: «Интернет – уникальное пространство, в которым мы все бываем каждый день. Здесь мы читаем новости и ленты социальных сетей, планируем отпуск, совершаем покупки, проверяем банковские счета – в итоге каждый день за нами остается большой цифровой след. А между тем Интернет в своих целях используют киберпреступники, подвергая всех нас серьезной опасности. Мы рады стать партнером Совета Европы и совместно с другими влиятельными организациями бороться за более безопасный и комфортный интернет, чтобы каждый пользователь мог по-настоящему наслаждаться цифровой жизнью».