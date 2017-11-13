Nokia предлагает новое ПО для борьбы с вирусами-вымогателями

Nokia анонсировала программное решение нового поколения NetGuard Security Management Center, которое помогает операторам в упреждающем порядке распознавать, прогнозировать и отражать угрозы заражения вирусами-вымогателями и другими вредоносными программными кодами.

Объемы, скорость и разнообразие данных в системах безопасности столь велики, что специалистам не под силу их обработать. Каждый год компании получают сотни тысяч предупреждений от систем безопасности, и по 70% этих предупреждений не проводится никаких расследований. Кроме того, установка множества точечных решений для безопасности в сетях заказчиков создает очень сложную, трудно управляемую среду, которая становится еще более сложной по мере развития и распространения интернета вещей.

Nokia NetGuard Security Management Center – это единое комплексное решение для управления безопасностью, аналитикой и реагированием. Оно позволяет оператору отслеживать, настраивать и контролировать все установленные в его сетях системы безопасности от разных поставщиков.

Последняя версия этого решения включает мощные аналитические функции и функции автоматизации, превращающие управление безопасностью из процесса ручного реагирования в динамичный, упреждающий автоматический процесс. Данное решение создает основу для внедрения современных методов машинного обучения и искусственного интеллекта, которые обязательно появятся в будущих версиях.

Последняя версия Nokia NetGuard Security Management Center с новой информационной панелью (dashboard) и автоматическим механизмом управления процессами безопасности дает возможность операторам расследовать 100% сигналов тревоги при сокращении расходов на 50%, ликвидировать до 70% ложных срабатываний, снижать сроки расследования более чем на 50% и отражать угрозы до того, как хакер взломает систему безопасности и нанесет оператору большой ущерб.

Роб Хаберман (Ron Haberman), руководитель подразделения новых продуктов в отделе приложений и аналитики Nokia, отметил: «Рост изощренности хакерских атак, повышение сложности сетей, распространение интернета вещей и появление новых сетевых устройств делают практически невозможными быстрое и эффективное отслеживание, реагирование и решение проблем безопасности силами человека или группы специалистов. Глубокий опыт в области коммуникационных технологий и систем сетевой безопасности дает компании Nokia уникальные возможности для решения современных, небывало острых проблем информационной безопасности. Наш программный центр управления безопасностью помогает операторам оптимизировать бизнес-процессы, сокращать расходы и в упреждающем порядке отражать атаки до того, как они нанесут ущерб пользователям и бизнесу».

Сегодня опубликованы результаты очередного исследования информационных угроз (Nokia Threat Intelligence Report), которые показывают, что телекоммуникационная отрасль должна внедрять более эффективные системы управления безопасностью, такие как Nokia NetGuard Security Management Center, чтобы успешно противодействовать современным вирусам-вымогателям и другим вредоносным программам.

Согласно отчету, опубликованному лабораторией Nokia Threat Intelligence Lab, вирус Wannacry, появившийся в начале этого года, стал самым распространенным вирусом-вымогателем за всю историю ИТ. Он заразил более 230 тысяч компьютеров в 150 странах. Хотя решения для безопасности, позволяющие отразить вирус этого типа, были созданы еще до появления Wannacry, на многих машинах они не были установлены, что еще раз подтверждает необходимость внедрения решений безопасности нового типа, которые могли бы гарантировать правильную безопасную конфигурацию всех уязвимых сетевых устройств и упреждающую установку всех патчей безопасности.

Заражения смартфонов составили 72% от общего количества заражений мобильных устройств. Остальные заражения пришлись на долю устройств интернета вещей и персональных компьютеров с ОС Windows.

Главная цель хакеров – Android. В 2017 году количество образцов вирусов для ОС Android выросло на 53%. В 2017 году на устройства Android пришлось 69% всех заражений (в 2016 году – 74%). Главный источник заражений – приложения, распространяемые через небезопасные сторонние онлайновые магазины (96% рынка прикладных программ).

Рост количества заражений ПК с Windows. В 2017 году доля заражений персональных компьютеров с операционной системой Windows выросла до 28% (в 2016 году – 22%). Доля заражений компьютеров с другими операционными системами остается стабильной на уровне около 4%.

Нестабильная работа приложений (из-за установки новых версий и других экосистемных изменений) приводит к значительным проблемам с производительностью. Иногда результат таких изменений напоминает результаты атак DDoS.

Более агрессивная реклама. Реклама, которую рассылают внешние компании, становится все более агрессивной. Ее становится все труднее удалять. Рекламные объявления появляются, даже когда главное приложение не используется. Рекламное ПО вскрывает личную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты и списки контактов).

Nokia Security Management Center консолидирует данные и получает из них полезную информацию для принятия решений. Данные собираются из различных источников, включая решение для безопасности Nokia NetGuard Endpoint Security и лабораторию Nokia Threat Intelligence Lab, которые собирают данные из фиксированных и мобильных сетей по всему миру. Nokia Security Management Center работает во взаимодействии с внешними системами безопасности и вместе с ними отслеживает состояние безопасности сетей, распознает уязвимости, управляет политиками безопасности и правилами доступа.

Новая версия Nokia Security Management Center, разработанная в рамках экосистемы Nokia Common Software Foundation с помощью облачных технологий, должна появиться на рынке в 1 квартале 2018 года.