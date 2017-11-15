Eset обнаружила новые компоненты крупнейшего ботнета

Вирусная лаборатория Eset обнаружила новый образец вредоносной программы Linux/Ebury – основного компонента ботнета Windigo. Исследование подтвердило, что Ebury продолжает активно использоваться атакующими, и инфраструктура, предназначенная для кражи данных, все еще функционирует.

В марте 2014 года Eset совместно с экспертной группой CERT-Bund и исследовательским центром SNIC опубликовала отчет об «Операции Windigo». Вредоносная киберкампания продолжалась как минимум с 2011 года. В течение нескольких лет операторы ботнета скомпрометировали более 25 000 Linux и UNIX-серверов, а также устройства на базе ОС Windows, OS X, OpenBSD, FreeBSD и Linux. Среди пострадавших такие организации, как cPanel и Linux Foundation.

Основной компонент «Операции Windigo» – OpenSSH-бэкдор и инструмент кражи данных Linux/Ebury, установленный на десятки тысяч серверов. С его помощью атакующие загружали в скомпрометированные системы дополнительные программы для кражи учетных данных, перенаправления трафика на вредоносный контент, заражения пользователей и рассылки спама.

В августе 2015 года был арестован Максим Сенах, один из подозреваемых в организации ботнета Windigo. В марте 2017 года он признал вину в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, в августе – приговорен к 46 месяцам тюремного заключения.

Вскоре после ареста Сенаха система телеметрии Eset показала снижение активности одного из компонентов ботнета – вредоносной программы Linux/Cdorked, предназначенной для перенаправления веб-трафика. Как было установлено впоследствии, Сенах получал прибыль от этого вида вредоносной деятельности Windigo. Активность Linux/Cdorked до настоящего времени не возобновлена.

Тем не менее, ботнет Windigo продолжает работу. Например, в Eset наблюдали новые версии программы Win32/Glupteba, также связанной с Windigo и отвечающей в составе ботнета за рассылку спама.

Наконец, в феврале 2017 года специалисты Eset обнаружили новый образец Ebury (версия 1.6), получивший ряд существенных доработок. Теперь Ebury использует новый алгоритм генерации доменов (DGA) для передачи украденных данных. Авторы малвари предусмотрели методы самомаскировки и новые способы внедрения в процессы, связанные с OpenSSH.

Кроме того, операторы Windigo изучают исследования поставщиков решений для безопасности и дорабатывают вредоносные инструменты, чтобы обходить индикаторы заражения и избегать обнаружения.